A SmokePing egy régóta futó késleltetésfigyelő, amely rendszeres időközönként vizsgálja a célpontokat. Az eredményeket füstös RRD grafikonokként jeleníti meg, ahol a medián körüli színsáv egy pillantással láthatóvá teszi a jittert és a csomagvesztést. Tobias Oetiker (az MRTG és RRDtool szerzője) fejlesztette ki. Több mint húsz éve ez a de facto hálózati elérhetőségi eszköz az ISP-k, tárhelyszolgáltatók és otthoni laborok számára.

A SmokePing saját VPS-en történő üzemeltetése állandó rálátást biztosít arra, hogy egy adott helyről hogyan látható az internet többi része. Ez hasznos az ISP problémák diagnosztizálásához, a tranzitszolgáltatók összehasonlításához és a távoli helyek SLA megfelelésének ellenőrzéséhez. Emellett hosszú távú nyilvántartást vezet a szolgáltatások elérhetőségéről. A telepítés állandó kötetekkel érkezik a konfiguráció és a történelmi RRD adatbázis számára is.