Telepítse a SmokePinget egyetlen kattintással.
Hosszú távú késleltetés- és csomagvesztés-figyelő, amely füstös RRD grafikonok formájában megjeleníti a hálózati jittert és elérhetőséget.
Válasszon VPS csomagot a SmokePing szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SmokePing
A SmokePing egy régóta futó késleltetésfigyelő, amely rendszeres időközönként vizsgálja a célpontokat. Az eredményeket füstös RRD grafikonokként jeleníti meg, ahol a medián körüli színsáv egy pillantással láthatóvá teszi a jittert és a csomagvesztést. Tobias Oetiker (az MRTG és RRDtool szerzője) fejlesztette ki. Több mint húsz éve ez a de facto hálózati elérhetőségi eszköz az ISP-k, tárhelyszolgáltatók és otthoni laborok számára.
A SmokePing saját VPS-en történő üzemeltetése állandó rálátást biztosít arra, hogy egy adott helyről hogyan látható az internet többi része. Ez hasznos az ISP problémák diagnosztizálásához, a tranzitszolgáltatók összehasonlításához és a távoli helyek SLA megfelelésének ellenőrzéséhez. Emellett hosszú távú nyilvántartást vezet a szolgáltatások elérhetőségéről. A telepítés állandó kötetekkel érkezik a konfiguráció és a történelmi RRD adatbázis számára is.
A SmokePing főbb funkciói
Smokey RRD grafikonok
Ábrázolja a medián késleltetést egy színes sávval, amely egy képen mutatja a varianciát és a csomagvesztést, így a jitter és a brownoutok azonnal láthatóvá válnak.
Többféle szondatípus
Keverje az ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing és Curl szondákat egyetlen példányban a hálózati útvonalak és az alkalmazás elérhetőségének együttes figyeléséhez.
Hierarchikus célok
Csoportosítsa a célokat fa-struktúrájú szakaszokba, hogy a műszerfalak olvashatóak maradjanak, amikor sok hosztot figyel régiók, telephelyek vagy szolgáltatók között.
Küszöbérték riasztások
E-mail vagy szkript alapú riasztásokat indít, amikor egy cél tartósan túllép konfigurálható adatvesztési vagy késleltetési küszöbértékeket.
Mester/szolga szondák
Futtasson további SmokePing csomópontokat alárendeltként távoli megfigyelési pontokon, és összesítse eredményeiket a fő felhasználói felületen a több helyszínről történő felügyelethez.
Hosszú távú megtartás
A Round-robin RRD adatbázisok napi, heti, havi és éves nézeteket tartanak fenn állandó lemezhasználattal, amely ideális a hosszú távú romlások észlelésére.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SmokePing szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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