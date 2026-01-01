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Hosszú távú késleltetés- és csomagvesztés-figyelő, amely füstös RRD grafikonok formájában megjeleníti a hálózati jittert és elérhetőséget.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a SmokePinget egyetlen kattintással.

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69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a SmokePing

A SmokePing egy régóta futó késleltetésfigyelő, amely rendszeres időközönként vizsgálja a célpontokat. Az eredményeket füstös RRD grafikonokként jeleníti meg, ahol a medián körüli színsáv egy pillantással láthatóvá teszi a jittert és a csomagvesztést. Tobias Oetiker (az MRTG és RRDtool szerzője) fejlesztette ki. Több mint húsz éve ez a de facto hálózati elérhetőségi eszköz az ISP-k, tárhelyszolgáltatók és otthoni laborok számára.

A SmokePing saját VPS-en történő üzemeltetése állandó rálátást biztosít arra, hogy egy adott helyről hogyan látható az internet többi része. Ez hasznos az ISP problémák diagnosztizálásához, a tranzitszolgáltatók összehasonlításához és a távoli helyek SLA megfelelésének ellenőrzéséhez. Emellett hosszú távú nyilvántartást vezet a szolgáltatások elérhetőségéről. A telepítés állandó kötetekkel érkezik a konfiguráció és a történelmi RRD adatbázis számára is.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A SmokePing főbb funkciói

Smokey RRD grafikonok

Ábrázolja a medián késleltetést egy színes sávval, amely egy képen mutatja a varianciát és a csomagvesztést, így a jitter és a brownoutok azonnal láthatóvá válnak.

Többféle szondatípus

Keverje az ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing és Curl szondákat egyetlen példányban a hálózati útvonalak és az alkalmazás elérhetőségének együttes figyeléséhez.

Hierarchikus célok

Csoportosítsa a célokat fa-struktúrájú szakaszokba, hogy a műszerfalak olvashatóak maradjanak, amikor sok hosztot figyel régiók, telephelyek vagy szolgáltatók között.

Küszöbérték riasztások

E-mail vagy szkript alapú riasztásokat indít, amikor egy cél tartósan túllép konfigurálható adatvesztési vagy késleltetési küszöbértékeket.

Mester/szolga szondák

Futtasson további SmokePing csomópontokat alárendeltként távoli megfigyelési pontokon, és összesítse eredményeiket a fő felhasználói felületen a több helyszínről történő felügyelethez.

Hosszú távú megtartás

A Round-robin RRD adatbázisok napi, heti, havi és éves nézeteket tartanak fenn állandó lemezhasználattal, amely ideális a hosszú távú romlások észlelésére.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SmokePing szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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