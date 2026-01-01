Telepítse a Habitica-t egyetlen kattintással.
Játékosított produktivitási alkalmazás, amely a szokásokat, napi feladatokat és teendőket RPG kalanddá alakítja karakterfejlődéssel és közösségi küldetésekkel.
Válasszon VPS csomagot a Habitica szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Habitica
A Habitica a termelékenységet szerepjátékká alakítja, ahol a valós feladatok elvégzése fejleszti a karakterét, aranyat szerez, és felszereléseket old fel. Hozzon létre szokásokat az ismétlődő viselkedések nyomon követésére, napi feladatokat a minden nap újrainduló teendőkhöz, és teendőket az egyszeri célokhoz. Ezek bármelyikének elmulasztása az avatárja egészségébe kerül, valódi elszámoltathatóságot teremtve a játékmechanika révén.
A közösségi funkciók révén céhekhez csatlakozhat, kihívásokban vehet részt, és csoportos küldetéseket indíthat. Itt a csapatok szörnyeket győznek le a feladatok közös teljesítésével. A saját VPS-en történő önálló tárhelyezés az összes szokásadatot, karakterfejlődést és közösségi előzményt az Ön irányítása alatt tartja. Így nem kell a nyilvános szolgáltatásra támaszkodnia.
A Habitica főbb funkciói
RPG feladatkezelés
Szerezz tapasztalatot, aranyat és felszerelést valódi feladatok elvégzésével — fejleszd a karakteredet ugyanúgy, ahogy a szokásaidat fejleszted.
Szokások és napi feladatok
Kövesse nyomon a szokásokkal az ismétlődő viselkedéseket, és állítson be naponta visszaálló feladatokat, melyek elmulasztása egészségügyi büntetést von maga után.
Csapat küldetések
Fogj össze barátaiddal vagy kollégáiddal, hogy együtt győzzétek le a szörnyeket: minden elvégzett feladat sebzést okoz, így a csoportos elszámoltathatóság igazán szórakoztatóvá válik.
Osztályrendszer
Oldd fel a Harcos, Mágus, Tolvaj vagy Gyógyító osztályokat 10. szinten, mindegyik egyedi képességekkel rendelkezik, amelyek kiegészítik a különböző produktivitási stílusokat.
Egyedi jutalmak
Hozzon létre személyes ösztönzőket, amelyek a feladatok elvégzéséhez kapcsolódnak — használja a megszerzett aranyat, hogy feloldja az Ön által meghatározott valós jutalmakat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Habitica szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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