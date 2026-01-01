A Habitica a termelékenységet szerepjátékká alakítja, ahol a valós feladatok elvégzése fejleszti a karakterét, aranyat szerez, és felszereléseket old fel. Hozzon létre szokásokat az ismétlődő viselkedések nyomon követésére, napi feladatokat a minden nap újrainduló teendőkhöz, és teendőket az egyszeri célokhoz. Ezek bármelyikének elmulasztása az avatárja egészségébe kerül, valódi elszámoltathatóságot teremtve a játékmechanika révén.

A közösségi funkciók révén céhekhez csatlakozhat, kihívásokban vehet részt, és csoportos küldetéseket indíthat. Itt a csapatok szörnyeket győznek le a feladatok közös teljesítésével. A saját VPS-en történő önálló tárhelyezés az összes szokásadatot, karakterfejlődést és közösségi előzményt az Ön irányítása alatt tartja. Így nem kell a nyilvános szolgáltatásra támaszkodnia.