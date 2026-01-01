Telepítse a SuperTokens-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú hitelesítési háttérrendszer munkamenet-kezeléssel, jelszó nélküli bejelentkezéssel, közösségi OAuth-tal és MFA-val — egy saját üzemeltetésű alternatíva az Auth0 és Firebase Auth helyett.
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Erre jó a SuperTokens
A SuperTokens egy nyílt forráskódú alternatíva az olyan saját fejlesztésű hitelesítési szolgáltatásokra, mint az Auth0 és a Firebase Auth. Biztosít egy backend Core API-t, amellyel az alkalmazásai integrálódnak. Ehhez hivatalos SDK-k állnak rendelkezésre React, Node.js, Python, Go és mobil platformokhoz. A SuperTokens kezeli az e-mail/jelszó alapú bejelentkezést, a jelszó nélküli folyamatokat, a közösségi OAuth-ot és a többfaktoros hitelesítést. Emellett fejlett munkamenet-kezelést biztosít automatikus tokenfrissítéssel, és védelmet nyújt a gyakori hitelesítési támadások ellen. Mindezt egy jól dokumentált API-n keresztül teszi.
A SuperTokens saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy a felhasználói hitelesítő adatok és a munkamenet adatok az Ön PostgreSQL adatbázisában maradnak, az Ön teljes ellenőrzése alatt. Nincs felhasználónkénti díjszabás, amely az alkalmazás növekedésével aránytalanul növekedne. Ez a sablon telepíti a SuperTokens Core-t PostgreSQL-lel, éles használatra készen.
A SuperTokens főbb funkciói
Több auth-módszer
Alapértelmezetten támogatja az e-mail/jelszó, jelszó nélküli mágikus linkek és közösségi OAuth szolgáltatókat. Adja hozzá a felhasználók által elvárt folyamatokat egyedi kód nélkül.
Haladó munkamenet-kezelés
Biztonságosan kezeli a token rotációt, az automatikus frissítést és a munkamenet érvénytelenítését, megvédve a felhasználókat a munkamenet eltérítés és a fixációs támadások ellen.
Előre elkészített UI komponensek
Beépíthető React, Vue és Angular komponensek bejelentkezéshez, regisztrációhoz és jelszó-visszaállításhoz, amelyek illeszkednek a márkájához anélkül, hogy az auth UI-kat a nulláról kellene felépítenie.
Többfaktoros hitelesítés
Adjon hozzá TOTP-t vagy e-mail alapú MFA-t bármely hitelesítési folyamathoz harmadik féltől származó szolgáltatások vagy további felhasználónkénti díjak nélkül.
Szerepkörök és engedélyek
Rendeljen szerepeket a felhasználókhoz, és érvényesítse az engedélyellenőrzéseket az alkalmazásában a SuperTokens beépített felhasználókezelő és szerepkör API-jának használatával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SuperTokens szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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