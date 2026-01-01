Akár 69% kedvezmény a SuperTokens szolgáltatásra

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Nyílt forráskódú hitelesítési háttérrendszer munkamenet-kezeléssel, jelszó nélküli bejelentkezéssel, közösségi OAuth-tal és MFA-val — egy saját üzemeltetésű alternatíva az Auth0 és Firebase Auth helyett.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a SuperTokens-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a SuperTokens szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a SuperTokens

A SuperTokens egy nyílt forráskódú alternatíva az olyan saját fejlesztésű hitelesítési szolgáltatásokra, mint az Auth0 és a Firebase Auth. Biztosít egy backend Core API-t, amellyel az alkalmazásai integrálódnak. Ehhez hivatalos SDK-k állnak rendelkezésre React, Node.js, Python, Go és mobil platformokhoz. A SuperTokens kezeli az e-mail/jelszó alapú bejelentkezést, a jelszó nélküli folyamatokat, a közösségi OAuth-ot és a többfaktoros hitelesítést. Emellett fejlett munkamenet-kezelést biztosít automatikus tokenfrissítéssel, és védelmet nyújt a gyakori hitelesítési támadások ellen. Mindezt egy jól dokumentált API-n keresztül teszi.

A SuperTokens saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy a felhasználói hitelesítő adatok és a munkamenet adatok az Ön PostgreSQL adatbázisában maradnak, az Ön teljes ellenőrzése alatt. Nincs felhasználónkénti díjszabás, amely az alkalmazás növekedésével aránytalanul növekedne. Ez a sablon telepíti a SuperTokens Core-t PostgreSQL-lel, éles használatra készen.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A SuperTokens főbb funkciói

Több auth-módszer

Alapértelmezetten támogatja az e-mail/jelszó, jelszó nélküli mágikus linkek és közösségi OAuth szolgáltatókat. Adja hozzá a felhasználók által elvárt folyamatokat egyedi kód nélkül.

Haladó munkamenet-kezelés

Biztonságosan kezeli a token rotációt, az automatikus frissítést és a munkamenet érvénytelenítését, megvédve a felhasználókat a munkamenet eltérítés és a fixációs támadások ellen.

Előre elkészített UI komponensek

Beépíthető React, Vue és Angular komponensek bejelentkezéshez, regisztrációhoz és jelszó-visszaállításhoz, amelyek illeszkednek a márkájához anélkül, hogy az auth UI-kat a nulláról kellene felépítenie.

Többfaktoros hitelesítés

Adjon hozzá TOTP-t vagy e-mail alapú MFA-t bármely hitelesítési folyamathoz harmadik féltől származó szolgáltatások vagy további felhasználónkénti díjak nélkül.

Szerepkörök és engedélyek

Rendeljen szerepeket a felhasználókhoz, és érvényesítse az engedélyellenőrzéseket az alkalmazásában a SuperTokens beépített felhasználókezelő és szerepkör API-jának használatával.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SuperTokens szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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