A SuperTokens egy nyílt forráskódú alternatíva az olyan saját fejlesztésű hitelesítési szolgáltatásokra, mint az Auth0 és a Firebase Auth. Biztosít egy backend Core API-t, amellyel az alkalmazásai integrálódnak. Ehhez hivatalos SDK-k állnak rendelkezésre React, Node.js, Python, Go és mobil platformokhoz. A SuperTokens kezeli az e-mail/jelszó alapú bejelentkezést, a jelszó nélküli folyamatokat, a közösségi OAuth-ot és a többfaktoros hitelesítést. Emellett fejlett munkamenet-kezelést biztosít automatikus tokenfrissítéssel, és védelmet nyújt a gyakori hitelesítési támadások ellen. Mindezt egy jól dokumentált API-n keresztül teszi.

A SuperTokens saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy a felhasználói hitelesítő adatok és a munkamenet adatok az Ön PostgreSQL adatbázisában maradnak, az Ön teljes ellenőrzése alatt. Nincs felhasználónkénti díjszabás, amely az alkalmazás növekedésével aránytalanul növekedne. Ez a sablon telepíti a SuperTokens Core-t PostgreSQL-lel, éles használatra készen.