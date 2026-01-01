Az Outline egy gyors, együttműködő tudásbázis, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyek értékelik a szép dizájnt és a zökkenőmentes valós idejű szerkesztést. Egy Markdown szerkesztő köré épül, perjelparancsokkal, beágyazott dokumentumhierarchiákkal és gyűjteményalapú szervezéssel. Ezáltal a mérnöki, termék- és üzemeltetési csapatok strukturált munkaterületet kapnak a dokumentációhoz, amely funkcionális és vizuálisan is vonzó. A verzióelőzmények, a részletes engedélyek és a több SSO szolgáltató támogatása bármilyen méretű szervezet számára alkalmassá teszik.

Az Outline saját VPS-en történő önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy nincsenek felhasználónkénti árkorlátok. Korlátlan számú csapattag dolgozhat fix infrastruktúra költséggel. Dokumentációja és szellemi tulajdona az Ön ellenőrzése alatt marad, harmadik fél adat hozzáférése nélkül. A PostgreSQL és a Redis helyben fut. Ez optimális teljesítményt biztosít külső szolgáltatásfüggőségek nélkül.