Akár 69% kedvezmény a Outline szolgáltatásra

Outline egy kattintásos telepítése.

Modern nyílt forráskódú tudásbázis és wiki valós idejű együttműködéssel, hatékony kereséssel és gyönyörű Markdown szerkesztéssel csapatok számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Outline egy kattintásos telepítése.

Válasszon VPS csomagot a Outline szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Outline

Az Outline egy gyors, együttműködő tudásbázis, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyek értékelik a szép dizájnt és a zökkenőmentes valós idejű szerkesztést. Egy Markdown szerkesztő köré épül, perjelparancsokkal, beágyazott dokumentumhierarchiákkal és gyűjteményalapú szervezéssel. Ezáltal a mérnöki, termék- és üzemeltetési csapatok strukturált munkaterületet kapnak a dokumentációhoz, amely funkcionális és vizuálisan is vonzó. A verzióelőzmények, a részletes engedélyek és a több SSO szolgáltató támogatása bármilyen méretű szervezet számára alkalmassá teszik.

Az Outline saját VPS-en történő önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy nincsenek felhasználónkénti árkorlátok. Korlátlan számú csapattag dolgozhat fix infrastruktúra költséggel. Dokumentációja és szellemi tulajdona az Ön ellenőrzése alatt marad, harmadik fél adat hozzáférése nélkül. A PostgreSQL és a Redis helyben fut. Ez optimális teljesítményt biztosít külső szolgáltatásfüggőségek nélkül.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Outline főbb funkciói

Valós idejű együttműködés

Több csapattag szerkesztheti ugyanazt a dokumentumot egyszerre, beépített megjegyzésekkel és javaslatokkal, ezáltal zökkenőmentessé téve a dokumentációs sprinteket és felülvizsgálati ciklusokat.

Erőteljes teljes szöveges keresés

Azonnal keressen minden dokumentumban és gyűjteményben. A relevancia alapján rangsorolt eredményekkel a helyes információt másodpercek alatt megtalálja, nem percekig tartó böngészéssel.

Rugalmas hitelesítés

Integrálható a Google, Slack, Azure AD, GitHub és egyedi OIDC szolgáltatókkal, így a csapatok bejelentkezhetnek meglévő hitelesítő adataikkal anélkül, hogy külön fiókokat kellene kezelniük.

Verzióelőzmények

Minden dokumentumváltozás nyomon követhető a különbségek megtekintésével és a teljes visszaállítással. Ez biztonsági hálót ad a csapatoknak a véletlen szerkesztések ellen, és ellenőrzési nyomvonalat biztosít a megfelelőséghez.

Gyűjteményrendezés

Rendszerezze a dokumentumokat beágyazott hierarchiákba és gyűjteményekbe, részletes nyilvános, csapaton belüli vagy privát megosztási vezérlőkkel, amelyek bármilyen csapatstruktúrához illeszkednek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Outline szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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