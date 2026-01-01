Akár 69% kedvezmény a Karaoke Eternal szolgáltatásra

Telepítse a Karaoke Eternalt egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett karaoke parti platform, ahol a vendégek mobil böngészőjükből QR-kódok segítségével sorolhatnak be dalokat.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Karaoke Eternalt egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Karaoke Eternal szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Karaoke Eternal

A Karaoke Eternal egy teljesen saját üzemeltetésű karaoke party platform, amely bármilyen képernyőt karaoke kijelzővé alakít. A vendégek egy QR-kód beolvasásával csatlakozhatnak egy szobához, és közvetlenül a mobil böngészőjükből sorba állíthatnak dalokat – nincs szükség alkalmazás telepítésére. A házigazda bármely böngészőből vezérli a lejátszást, miközben több független szoba lehetővé teszi, hogy külön sorokkal egyidejű munkameneteket futtasson.

A támogatott formátumok közé tartoznak az MP3+G számok CDG dalszövegekkel, a tömörített MP3+G, az MP4 karaoke videók és a WebGL vizualizációk a dalszöveg nélküli számokhoz. A média és a beállítások egy beágyazott SQLite adatbázisban tárolódnak, külső adatbázis szolgáltatás nélkül. A kezdeti adminisztrátori beállítás az első hozzáféréskor, a webes felületen keresztül fejeződik be. A saját VPS-en történő üzemeltetés privátan tartja a karaoke könyvtárát, és mindig elérhetővé teszi, amikor egy buli kezdődik.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Karaoke Eternal főbb funkciói

Mobil dalok sorba állítása

A vendégek beolvasnak egy QR-kódot, és közvetlenül a mobilböngészőjükből sorba állítják a dalokat — nincs letölthető alkalmazás vagy létrehozandó fiók.

Több partiszoba

Futtasson egyidejű karaoke-szeánszokat különálló szobákban, mindegyik saját várólistával és lejátszóval, ideális nagy helyszínek vagy események számára.

CDG és videó támogatás

Játsszon le CDG-szinkronizált MP3+G számokat, MP4 karaoke videókat és WebGL vizualizációkat dalszöveg-átfedés nélküli számokhoz.

Élő várólista frissítések

A házigazdák és a vendégek valós időben látják az élő várólista frissülését az ugyanahhoz a szobához csatlakoztatott összes eszközön.

Nincs alkalmazás szükséges

Az egész karaoke élmény a böngészőben fut – a vendégek sorba állítják a dalokat, a házigazdák pedig telepítés nélkül kezelik a lejátszást.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Karaoke Eternal szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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