Telepítse a Karaoke Eternalt egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett karaoke parti platform, ahol a vendégek mobil böngészőjükből QR-kódok segítségével sorolhatnak be dalokat.
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Erre jó a Karaoke Eternal
A Karaoke Eternal egy teljesen saját üzemeltetésű karaoke party platform, amely bármilyen képernyőt karaoke kijelzővé alakít. A vendégek egy QR-kód beolvasásával csatlakozhatnak egy szobához, és közvetlenül a mobil böngészőjükből sorba állíthatnak dalokat – nincs szükség alkalmazás telepítésére. A házigazda bármely böngészőből vezérli a lejátszást, miközben több független szoba lehetővé teszi, hogy külön sorokkal egyidejű munkameneteket futtasson.
A támogatott formátumok közé tartoznak az MP3+G számok CDG dalszövegekkel, a tömörített MP3+G, az MP4 karaoke videók és a WebGL vizualizációk a dalszöveg nélküli számokhoz. A média és a beállítások egy beágyazott SQLite adatbázisban tárolódnak, külső adatbázis szolgáltatás nélkül. A kezdeti adminisztrátori beállítás az első hozzáféréskor, a webes felületen keresztül fejeződik be. A saját VPS-en történő üzemeltetés privátan tartja a karaoke könyvtárát, és mindig elérhetővé teszi, amikor egy buli kezdődik.
A Karaoke Eternal főbb funkciói
Mobil dalok sorba állítása
A vendégek beolvasnak egy QR-kódot, és közvetlenül a mobilböngészőjükből sorba állítják a dalokat — nincs letölthető alkalmazás vagy létrehozandó fiók.
Több partiszoba
Futtasson egyidejű karaoke-szeánszokat különálló szobákban, mindegyik saját várólistával és lejátszóval, ideális nagy helyszínek vagy események számára.
CDG és videó támogatás
Játsszon le CDG-szinkronizált MP3+G számokat, MP4 karaoke videókat és WebGL vizualizációkat dalszöveg-átfedés nélküli számokhoz.
Élő várólista frissítések
A házigazdák és a vendégek valós időben látják az élő várólista frissülését az ugyanahhoz a szobához csatlakoztatott összes eszközön.
Nincs alkalmazás szükséges
Az egész karaoke élmény a böngészőben fut – a vendégek sorba állítják a dalokat, a házigazdák pedig telepítés nélkül kezelik a lejátszást.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Karaoke Eternal szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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