A Karaoke Eternal egy teljesen saját üzemeltetésű karaoke party platform, amely bármilyen képernyőt karaoke kijelzővé alakít. A vendégek egy QR-kód beolvasásával csatlakozhatnak egy szobához, és közvetlenül a mobil böngészőjükből sorba állíthatnak dalokat – nincs szükség alkalmazás telepítésére. A házigazda bármely böngészőből vezérli a lejátszást, miközben több független szoba lehetővé teszi, hogy külön sorokkal egyidejű munkameneteket futtasson.

A támogatott formátumok közé tartoznak az MP3+G számok CDG dalszövegekkel, a tömörített MP3+G, az MP4 karaoke videók és a WebGL vizualizációk a dalszöveg nélküli számokhoz. A média és a beállítások egy beágyazott SQLite adatbázisban tárolódnak, külső adatbázis szolgáltatás nélkül. A kezdeti adminisztrátori beállítás az első hozzáféréskor, a webes felületen keresztül fejeződik be. A saját VPS-en történő üzemeltetés privátan tartja a karaoke könyvtárát, és mindig elérhetővé teszi, amikor egy buli kezdődik.