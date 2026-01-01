Harness telepítése egyetlen kattintással.
Végpontok közötti fejlesztői platform, amely egyetlen eszközben egyesíti a Git tárhelyet, a CI/CD folyamatokat és a felhő alapú fejlesztői környezeteket.
Válasszon VPS csomagot a Harness szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Harness
A Harness Open Source egy átfogó DevOps platform, amely egyetlen megoldásba egyesíti a forráskód-kezelést, az automatizált CI/CD pipeline-okat, a hosztolt fejlesztői környezeteket (Gitspaces) és az artifact registry-ket. A Drone CI továbbfejlesztéseként túlmutat a folyamatos integráción, és egy teljes szoftverkézbesítési platformot biztosít az Apache 2.0 licenc alatt.
A Harness önálló üzemeltetése a VPS-én korlátlan build perceket, artifact tárolást és csapattagokat biztosít fix költségen, a forráskód és a pipeline adatok teljes tulajdonjogával. Nincs korlátozás, nincs felhasználónkénti díjazás és nincs gyártói függőség — csak egy teljes értékű DevOps platform, amely az Ön által vezérelt hardveren fut.
A Harness főbb funkciói
Integrált SCM
Git tárolók üzemeltetése teljes véglegesítési, ág-, egyesítési és lekérési kérelem munkafolyamatokkal, kódellenőrzéssel, ágvédelemmel és titokkereséssel együtt.
Éles környezetre kész CI/CD
Építsen, teszteljen és telepítsen bármilyen nyelvet vagy keretrendszert konténerizált folyamatlépésekkel, több száz újrahasználható sablonnal, valamint egykattintásos áttelepítéssel a GitHub Actions, GitLab CI és CircleCI rendszerekből.
Gitspaces Dev környezetek
Biztosítson a fejlesztők számára azonnal használható, előre konfigurált felhőalapú fejlesztői környezeteket, amelyek elérhetők VS Code-ból, JetBrains-ből vagy a böngészőből — ezzel teljesen kiküszöbölve a beállítási időt.
Artefaktum nyilvántartás
Tárolja és közvetítse a Docker-lemezkéket, Helm-diagramokat és egyedi csomagokat egy beépített regisztrációs adatbázisban, upstream gyorsítótárazással a buildek felgyorsításához és a külső függőségek csökkentéséhez.
Biztonsági vizsgálat
Automatikusan észleli a titkokat és sebezhetőségeket a kódban és a függőségekben, mielőtt azok éles környezetbe kerülnének, minőségi kapukat érvényesítve minden pipeline futtatás részeként.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Harness szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.