A Harness Open Source egy átfogó DevOps platform, amely egyetlen megoldásba egyesíti a forráskód-kezelést, az automatizált CI/CD pipeline-okat, a hosztolt fejlesztői környezeteket (Gitspaces) és az artifact registry-ket. A Drone CI továbbfejlesztéseként túlmutat a folyamatos integráción, és egy teljes szoftverkézbesítési platformot biztosít az Apache 2.0 licenc alatt.

A Harness önálló üzemeltetése a VPS-én korlátlan build perceket, artifact tárolást és csapattagokat biztosít fix költségen, a forráskód és a pipeline adatok teljes tulajdonjogával. Nincs korlátozás, nincs felhasználónkénti díjazás és nincs gyártói függőség — csak egy teljes értékű DevOps platform, amely az Ön által vezérelt hardveren fut.