Telepítse az Apache Tikát egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú tartalom-elemző eszközkészlet, amely több mint ezer fájltípusból észlel és kinyer metaadatokat és szöveget.
Válasszon VPS csomagot a Apache Tika szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache Tika
Az Apache Tika egy tartalomfelismerő és -elemző keretrendszer. Egyetlen REST API-t biztosít szöveg, metaadatok és struktúra kinyerésére. Több mint ezer fájlformátumot támogat, például PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, képek, hang, videó és archív fájlok. Ahelyett, hogy formátumonként több tucat elemző könyvtárat integrálnának, az alkalmazások nyers bájtokat küldenek a Tika Servernek, és normalizált kimenetet kapnak.
A Tika Server saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a dokumentumok tartalmát. Ez fontos bizalmas szerződések, belső nyilvántartások és szabályozott adatok esetén. Emellett megszünteti a hosztolt kinyerési API-k által felszámított dokumentumonkénti díjakat és sebességkorlátokat. A teljes kép Tesseract OCR-rel és GDAL-lal érkezik, így a beolvasott PDF-ek és képfájlok azonnal kereshetők.
A Apache Tika főbb funkciói
Több mint ezer formátum
PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, képek, hangfájlok, videók és több tucat archív formátum elemzése egy egységes REST interfészen keresztül.
Beépített OCR
A teljes lemezkép tartalmazza a Tesseractot angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvi csomagokkal, így a beolvasott PDF-ek és képfájlok kereshető szöveget eredményeznek külön szolgáltatások nélkül.
REST API szerver
A szövegkivonatoláshoz, metaadatokhoz, nyelvi azonosításhoz és MIME-típus azonosításhoz használt végpontok lehetővé teszik bármely backend számára, hogy integrálja a dokumentumfeldolgozást egy egyszerű HTTP POST kéréssel.
Nyelvfelismerés
Automatikusan azonosítsa a kinyert szöveg nyelvét, lehetővé téve az utólagos keresési indexelést, fordítást és útválasztási folyamatokat extra könyvtárak csomagolása nélkül.
Folyamat kész
Kivonatolási fázisként szolgál a keresőplatformok, a RAG beviteli folyamatok, az e-felfedezési munkafolyamatok és a digitális megőrzési rendszerek számára, amelyek normalizált szöveget igényelnek heterogén dokumentumokból.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Tika szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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