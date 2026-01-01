Az Apache Tika egy tartalomfelismerő és -elemző keretrendszer. Egyetlen REST API-t biztosít szöveg, metaadatok és struktúra kinyerésére. Több mint ezer fájlformátumot támogat, például PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, képek, hang, videó és archív fájlok. Ahelyett, hogy formátumonként több tucat elemző könyvtárat integrálnának, az alkalmazások nyers bájtokat küldenek a Tika Servernek, és normalizált kimenetet kapnak.

A Tika Server saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a dokumentumok tartalmát. Ez fontos bizalmas szerződések, belső nyilvántartások és szabályozott adatok esetén. Emellett megszünteti a hosztolt kinyerési API-k által felszámított dokumentumonkénti díjakat és sebességkorlátokat. A teljes kép Tesseract OCR-rel és GDAL-lal érkezik, így a beolvasott PDF-ek és képfájlok azonnal kereshetők.