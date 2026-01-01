Akár 69% kedvezmény a Apache Tika szolgáltatásra

Telepítse az Apache Tikát egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú tartalom-elemző eszközkészlet, amely több mint ezer fájltípusból észlel és kinyer metaadatokat és szöveget.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Apache Tikát egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Apache Tika szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Apache Tika

Az Apache Tika egy tartalomfelismerő és -elemző keretrendszer. Egyetlen REST API-t biztosít szöveg, metaadatok és struktúra kinyerésére. Több mint ezer fájlformátumot támogat, például PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, képek, hang, videó és archív fájlok. Ahelyett, hogy formátumonként több tucat elemző könyvtárat integrálnának, az alkalmazások nyers bájtokat küldenek a Tika Servernek, és normalizált kimenetet kapnak.

A Tika Server saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a dokumentumok tartalmát. Ez fontos bizalmas szerződések, belső nyilvántartások és szabályozott adatok esetén. Emellett megszünteti a hosztolt kinyerési API-k által felszámított dokumentumonkénti díjakat és sebességkorlátokat. A teljes kép Tesseract OCR-rel és GDAL-lal érkezik, így a beolvasott PDF-ek és képfájlok azonnal kereshetők.

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Erre jó a {name}

A Apache Tika főbb funkciói

Több mint ezer formátum

PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, képek, hangfájlok, videók és több tucat archív formátum elemzése egy egységes REST interfészen keresztül.

Beépített OCR

A teljes lemezkép tartalmazza a Tesseractot angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvi csomagokkal, így a beolvasott PDF-ek és képfájlok kereshető szöveget eredményeznek külön szolgáltatások nélkül.

REST API szerver

A szövegkivonatoláshoz, metaadatokhoz, nyelvi azonosításhoz és MIME-típus azonosításhoz használt végpontok lehetővé teszik bármely backend számára, hogy integrálja a dokumentumfeldolgozást egy egyszerű HTTP POST kéréssel.

Nyelvfelismerés

Automatikusan azonosítsa a kinyert szöveg nyelvét, lehetővé téve az utólagos keresési indexelést, fordítást és útválasztási folyamatokat extra könyvtárak csomagolása nélkül.

Folyamat kész

Kivonatolási fázisként szolgál a keresőplatformok, a RAG beviteli folyamatok, az e-felfedezési munkafolyamatok és a digitális megőrzési rendszerek számára, amelyek normalizált szöveget igényelnek heterogén dokumentumokból.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Tika szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

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Docker VPS tárhely, amire számíthat

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