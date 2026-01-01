A SolidInvoice egy nyílt forráskódú számlázó alkalmazás, amely a Symfony keretrendszerre épül. Szabadúszók, tanácsadók és kisvállalkozások számára készült, akiknek tiszta, célzott számlázási eszközre van szükségük havi SaaS díjak nélkül. Lefedi a teljes árajánlat-készítéstől a fizetésig tartó munkafolyamatot. Kezelheti az ügyfeleket és a kapcsolattartókat, árajánlatokat küldhet, amelyek számlákká alakíthatók. Nyomon követheti a fizetéseket, és konfigurálhatja az adókat és pénznemeket a joghatóságának megfelelően.

A SolidInvoice saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az ügyfélrekordokat, a számlaelőzményeket és a fizetési adatokat. Nincs felhasználónkénti árképzés, nincs számlánkénti díj, és nincs harmadik fél hozzáférése az érzékeny pénzügyi információkhoz. Egy első futtatású varázsló végigvezeti az adatbázis beállításán és a kezdeti admin fiók létrehozásán. A mellékelt MySQL szolgáltatás az összes tranzakciós adatot a Traefik által kezelt HTTPS mögött tárolja az első telepítéstől kezdve.