Telepítse a SolidInvoice-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, Symfony alapú számlázó alkalmazás szabadúszók és kisvállalkozások számára, ügyfelek, árajánlatok és fizetések kezelésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SolidInvoice
A SolidInvoice egy nyílt forráskódú számlázó alkalmazás, amely a Symfony keretrendszerre épül. Szabadúszók, tanácsadók és kisvállalkozások számára készült, akiknek tiszta, célzott számlázási eszközre van szükségük havi SaaS díjak nélkül. Lefedi a teljes árajánlat-készítéstől a fizetésig tartó munkafolyamatot. Kezelheti az ügyfeleket és a kapcsolattartókat, árajánlatokat küldhet, amelyek számlákká alakíthatók. Nyomon követheti a fizetéseket, és konfigurálhatja az adókat és pénznemeket a joghatóságának megfelelően.
A SolidInvoice saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az ügyfélrekordokat, a számlaelőzményeket és a fizetési adatokat. Nincs felhasználónkénti árképzés, nincs számlánkénti díj, és nincs harmadik fél hozzáférése az érzékeny pénzügyi információkhoz. Egy első futtatású varázsló végigvezeti az adatbázis beállításán és a kezdeti admin fiók létrehozásán. A mellékelt MySQL szolgáltatás az összes tranzakciós adatot a Traefik által kezelt HTTPS mögött tárolja az első telepítéstől kezdve.
A SolidInvoice főbb funkciói
Árajánlatok és számlák
Készítsen professzionális árajánlatokat, amelyek egy kattintással számlákká alakíthatók, megszüntetve a duplikált adatbevitelt az értékesítési és számlázási munkafolyamat során.
Ügyfélkezelés
Ügyfelek, kapcsolattartók és hitelkeretek nyomon követése egy központi könyvtárban, ügyfelenkénti számlaelőzményekkel és fennálló egyenlegekkel.
Ismétlődő számlák
Ütemezze az ismétlődő számlákat állandó ügyfelek és előfizetéses számlázás számára, automatikus generálással az Ön által meghatározott ciklusban.
Fizetéskövetés
Rögzítse a részleges és teljes befizetéseket a számlákhoz, beépített támogatással az olyan beépülő fizetési átjárókhoz, mint a Stripe és a PayPal.
Többpénznemű és adó
Számlázzon nemzetközi ügyfeleknek helyi pénznemükben, és konfiguráljon több adókulcsot az ÁFA, GST és regionális adóstruktúrák kezelésére.
Symfony-ra épül
A kiforrott Symfony PHP keretrendszer működteti, amely stabil, bővíthető alapot biztosít, hosszú távú karbantartási múlttal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SolidInvoice szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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