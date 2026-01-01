A Horilla egy teljesen nyílt forráskódú Humánerőforrás-menedzsment és CRM platform, amely Django és PostgreSQL alapokon épül. Egyesíti a teljes munkavállalói életciklust – toborzást, beillesztést, jelenlétet, szabadságot, bérszámfejtést, teljesítményt, helpdesket és kiléptetést. Beépített CRM-et is kínál az értékesítési folyamatokhoz és az ügyfélnyilvántartáshoz, ezzel több SaaS eszközt helyettesít egyetlen, saját üzemeltetésű rendszerrel.

A Horilla saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen irányítás alatt tartja az érzékeny munkavállalói adatokat, fizetéseket és ügyfélnyilvántartásokat, felhasználónkénti díjak nélkül. Teljes adatbázis-hozzáférést biztosít az egyedi jelentésekhez és integrációkhoz, valamint szabadon bővítheti a modulokat anélkül, hogy a gyártói ütemtervekre kellene várnia.