Telepítse a Horillát egyetlen kattintással.
Ingyenes nyílt forráskódú HR és CRM platform, amely lefedi az alkalmazottakat, a bérszámfejtést, a toborzást és a jelenlétet.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Horilla
A Horilla egy teljesen nyílt forráskódú Humánerőforrás-menedzsment és CRM platform, amely Django és PostgreSQL alapokon épül. Egyesíti a teljes munkavállalói életciklust – toborzást, beillesztést, jelenlétet, szabadságot, bérszámfejtést, teljesítményt, helpdesket és kiléptetést. Beépített CRM-et is kínál az értékesítési folyamatokhoz és az ügyfélnyilvántartáshoz, ezzel több SaaS eszközt helyettesít egyetlen, saját üzemeltetésű rendszerrel.
A Horilla saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen irányítás alatt tartja az érzékeny munkavállalói adatokat, fizetéseket és ügyfélnyilvántartásokat, felhasználónkénti díjak nélkül. Teljes adatbázis-hozzáférést biztosít az egyedi jelentésekhez és integrációkhoz, valamint szabadon bővítheti a modulokat anélkül, hogy a gyártói ütemtervekre kellene várnia.
A Horilla főbb funkciói
Toborzás és beillesztés
Kövesse nyomon az állásajánlatokat, a jelöltfolyamatokat, az interjú szakaszokat és a betanítási feladatokat külön ATS vagy betanítási eszköz nélkül.
Jelenlét és szabadság
Kezelje a műszakbeosztásokat, a biometrikus jelenlétet, a szabadságjogosultságokat és a jóváhagyási munkafolyamatokat a teljes munkaerőre kiterjedően.
Beépített bérszámfejtés
Konfigurálja a szerződéseket, juttatásokat, levonásokat és adószabályokat, majd futtassa a bérszámfejtési ciklusokat bérjegyzék generálással közvetlenül a Horillán belül.
Teljesítmény és célok
Határozza meg a KPI-okat és az OKR-eket, futtasson 360 fokos visszajelzési ciklusokat, és kapcsolja össze az egyéni célokat a szervezeti célkitűzésekkel.
Integrált CRM
Kezelje az érdeklődőket, lehetőségeket, ügyfélfiókokat és értékesítési folyamatokat a HR adatokkal együtt egyetlen egységes adatbázisban.
Moduláris REST API
Minden modul tartalmaz egy dokumentált REST API-t a Horilla bérszámfejtő szolgáltatókkal, azonosságkezelő rendszerekkel és BI eszközökkel való integrálásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Horilla szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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