Akár 69% kedvezmény a Horilla szolgáltatásra

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Ingyenes nyílt forráskódú HR és CRM platform, amely lefedi az alkalmazottakat, a bérszámfejtést, a toborzást és a jelenlétet.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Horillát egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Horilla szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Horilla

A Horilla egy teljesen nyílt forráskódú Humánerőforrás-menedzsment és CRM platform, amely Django és PostgreSQL alapokon épül. Egyesíti a teljes munkavállalói életciklust – toborzást, beillesztést, jelenlétet, szabadságot, bérszámfejtést, teljesítményt, helpdesket és kiléptetést. Beépített CRM-et is kínál az értékesítési folyamatokhoz és az ügyfélnyilvántartáshoz, ezzel több SaaS eszközt helyettesít egyetlen, saját üzemeltetésű rendszerrel.

A Horilla saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen irányítás alatt tartja az érzékeny munkavállalói adatokat, fizetéseket és ügyfélnyilvántartásokat, felhasználónkénti díjak nélkül. Teljes adatbázis-hozzáférést biztosít az egyedi jelentésekhez és integrációkhoz, valamint szabadon bővítheti a modulokat anélkül, hogy a gyártói ütemtervekre kellene várnia.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Horilla főbb funkciói

Toborzás és beillesztés

Kövesse nyomon az állásajánlatokat, a jelöltfolyamatokat, az interjú szakaszokat és a betanítási feladatokat külön ATS vagy betanítási eszköz nélkül.

Jelenlét és szabadság

Kezelje a műszakbeosztásokat, a biometrikus jelenlétet, a szabadságjogosultságokat és a jóváhagyási munkafolyamatokat a teljes munkaerőre kiterjedően.

Beépített bérszámfejtés

Konfigurálja a szerződéseket, juttatásokat, levonásokat és adószabályokat, majd futtassa a bérszámfejtési ciklusokat bérjegyzék generálással közvetlenül a Horillán belül.

Teljesítmény és célok

Határozza meg a KPI-okat és az OKR-eket, futtasson 360 fokos visszajelzési ciklusokat, és kapcsolja össze az egyéni célokat a szervezeti célkitűzésekkel.

Integrált CRM

Kezelje az érdeklődőket, lehetőségeket, ügyfélfiókokat és értékesítési folyamatokat a HR adatokkal együtt egyetlen egységes adatbázisban.

Moduláris REST API

Minden modul tartalmaz egy dokumentált REST API-t a Horilla bérszámfejtő szolgáltatókkal, azonosságkezelő rendszerekkel és BI eszközökkel való integrálásához.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Horilla szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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