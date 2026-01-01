A nyílt forráskódú POS egy PHP web alapú értékesítési rendszer, amelyet kiskereskedelmi üzletek, kávézók és szolgáltató vállalkozások számára fejlesztettek ki. Ez a rendszer teljes értékű pénztárrendszert biztosít terminálonkénti SaaS díjak nélkül.

A böngésző alapú felület bármilyen táblagépen, laptopon vagy pultos számítógépen fut. Ugyanaz a háttérrendszer kezeli a fizetést, a készletfrissítéseket és a jelentéseket a helyi hálózat bármely eszközéről.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés az ügyféladatokat, az értékesítési előzményeket és az árképzési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez havi előfizetés, tranzakciós százalék és gyártói függőség nélkül valósul meg. A mellékelt MariaDB adatbázis automatikusan települ, és elnevezett kötetekben tárolódik a biztonságos frissítések érdekében.