Telepítse a nyílt forráskódú POS-t egyetlen kattintással.
Webes értékesítési rendszer kiskereskedelmi üzletek számára, készletkezeléssel, ügyfélkezeléssel és értékesítési jelentésekkel.
Válasszon VPS csomagot a Open Source POS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Open Source POS
A nyílt forráskódú POS egy PHP web alapú értékesítési rendszer, amelyet kiskereskedelmi üzletek, kávézók és szolgáltató vállalkozások számára fejlesztettek ki. Ez a rendszer teljes értékű pénztárrendszert biztosít terminálonkénti SaaS díjak nélkül.
A böngésző alapú felület bármilyen táblagépen, laptopon vagy pultos számítógépen fut. Ugyanaz a háttérrendszer kezeli a fizetést, a készletfrissítéseket és a jelentéseket a helyi hálózat bármely eszközéről.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés az ügyféladatokat, az értékesítési előzményeket és az árképzési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez havi előfizetés, tranzakciós százalék és gyártói függőség nélkül valósul meg. A mellékelt MariaDB adatbázis automatikusan települ, és elnevezett kötetekben tárolódik a biztonságos frissítések érdekében.
A Open Source POS főbb funkciói
Kiskereskedelmi pénztár
Feldolgozza az értékesítéseket, visszárukat és előjegyzéseket vonalkód-leolvasással, termékkereséssel és szabványos hőnyomtatókra nyomtatott testreszabható nyugtákkal.
Készletkövetés
Kövesse nyomon a készletszinteket, állítson be újrabeszerzési küszöbértékeket, és kezelje a beszállítókat több termékkategóriában, automatikus kiigazításokkal minden eladásnál.
Ügyfélkezelés
Fenntartson egy ügyféladatbázist vásárlási előzményekkel, hűségpontokkal, bolti hitel egyenlegekkel és ügyfelenkénti árazási szintekkel.
Értékesítési jelentés
Részletes jelentéseket generálhat értékesítésekről, adókról, kifizetésekről, nyereségekről és kedvezményekről, konfigurálható dátumtartományok és alkalmazotti szűrők alapján.
Alkalmazotti fiókok
Hozzon létre egyedi alkalmazotti bejelentkezéseket szerepkör-alapú engedélyekkel a pénztáros, vezetői és jelentési hozzáférés elkülönítésére egy megosztott terminálon.
Többvalutás adók
Konfiguráljon több adókulcsot, pénznemet és fizetési módot, hogy megfeleljen a helyi kiskereskedelmi szabályoknak és az ügyfelek fizetési preferenciáinak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open Source POS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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