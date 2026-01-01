Az Excalidraw egy elegáns virtuális rajztábla, amely a technikai diagramkészítést kreatív, kézzel rajzolt élménnyé alakítja. A merev, formális diagramkészítő eszközökkel ellentétben az Excalidraw magáévá teszi a rajztáblás ötletelés organikus, vázlatos esztétikáját. Emellett digitális kényelmet és valós idejű együttműködést biztosít végpontok közötti titkosítással a biztonságos csapatmunkához.

Az Excalidraw saját VPS-en történő üzemeltetése privát, mindig elérhető rajztábla eszközt biztosít csapatának. Itt diagramjai, architektúra vázlatai és ötletelési munkamenetei teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Nincsenek adatvédelmi aggályok, előfizetési költségek és külső szolgáltatásoktól való függőség.