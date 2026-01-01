Telepítse az Excalidraw-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú virtuális rajztábla kézzel rajzolt stílusú diagramok, drótvázak és közös vázlatok készítéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Excalidraw
Az Excalidraw egy elegáns virtuális rajztábla, amely a technikai diagramkészítést kreatív, kézzel rajzolt élménnyé alakítja. A merev, formális diagramkészítő eszközökkel ellentétben az Excalidraw magáévá teszi a rajztáblás ötletelés organikus, vázlatos esztétikáját. Emellett digitális kényelmet és valós idejű együttműködést biztosít végpontok közötti titkosítással a biztonságos csapatmunkához.
Az Excalidraw saját VPS-en történő üzemeltetése privát, mindig elérhető rajztábla eszközt biztosít csapatának. Itt diagramjai, architektúra vázlatai és ötletelési munkamenetei teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Nincsenek adatvédelmi aggályok, előfizetési költségek és külső szolgáltatásoktól való függőség.
A Excalidraw főbb funkciói
Kézzel rajzolt esztétika
Organikus, vázlatos stílusban jelenít meg diagramokat, ami csökkenti a vizuális anyagok létrehozásának akadályait, és érthetőbbé teszi a komplex ötleteket.
Valós idejű együttműködés
Több felhasználó rajzolhat ugyanazon a vásznon egyidejűleg, végpontok közötti titkosítással biztosítva a munkamenetek titkosságát és biztonságát.
Végtelen vászon
A korlátlan rajzterület lehetővé teszi a csapatoknak, hogy szabadon bővítsék a diagramokat átstrukturálás nélkül — ideális nagyméretű architektúra-diagramokhoz és ötletbörzékhez.
Rugalmas exportálás
Diagramokat exportálhat PNG, SVG formátumban vagy megosztható linkként, így könnyedén beágyazhatja a vizuális elemeket dokumentációkba, prezentációkba és tervezőeszközökbe.
Offline-képes PWA
Progresszív webalkalmazásként működik, helyi elsődleges tárolással, így a diagramok hozzáférhetők maradnak még aktív internetkapcsolat nélkül is.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Excalidraw szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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