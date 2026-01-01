Akár 69% kedvezmény a drawDB szolgáltatásra

Telepítse a drawDB-t egykattintásos telepítéssel.

Ingyenes, nyílt forráskódú, böngészőalapú adatbázis-diagram szerkesztő relációs adatbázis-sémák vizuális tervezéséhez és dokumentálásához.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a drawDB-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a drawDB szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a drawDB

A drawDB egy ingyenes, nyílt forráskódú adatbázis entitás-kapcsolat diagram szerkesztő, amely teljes egészében a böngészőben fut. Lehetővé teszi a fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok számára, hogy relációs adatbázis schema-kat tervezzenek, vizualizáljanak és dokumentáljanak egy drag-and-drop vászon segítségével. A kész tervet SQL DDL utasításokként exportálhatják, amelyek futtathatók MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB vagy SQL Server rendszereken.

A drawDB saját üzemeltetése megosztott belső eszközt biztosít csapatának az adatbázis tervezéséhez. Ezáltal nem kell schema részleteket küldeni harmadik féltől származó felhőszolgáltatásoknak. Mivel az alkalmazás tisztán frontend, backend vagy adatbázis függőség nélkül, egyetlen könnyű container-ként telepíthető, és külső szolgáltatás elérhetőségétől függetlenül működőképes marad.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A drawDB főbb funkciói

Vizuális séma tervezés

Húzza át a táblákat, definiálja az oszlopokat és adattípusokat, és rajzoljon kapcsolatokat egy vásznon anélkül, hogy manuálisan SQL-t írna.

SQL Exportálás és Importálás

Generáljon azonnal futtatható DDL-t MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB és SQL Server számára, vagy importáljon meglévő SQL-t az azonnali megjelenítéshez.

Nincs szükség backendre

Egyetlen Nginx konténerként fut adatbázis vagy szerveroldali függőségek nélkül — a diagramokat a böngésző tárolja az IndexedDB használatával.

Diagram testreszabása

Testreszabhatja a táblaszíneket, jegyzeteket és területeket adhat hozzá a kapcsolódó táblák csoportosításához. Szabályozhatja a vászon elrendezését, hogy illeszkedjen ahhoz, ahogyan a sémájáról gondolkodik.

Exportálás több formátumba

Diagramok exportálása PNG, JSON vagy SQL formátumban, így beágyazhatja őket a dokumentációba, megoszthatja csapattársaival, vagy verziókövetheti a séma tervezését.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a drawDB szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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