Telepítse a drawDB-t egykattintásos telepítéssel.
Ingyenes, nyílt forráskódú, böngészőalapú adatbázis-diagram szerkesztő relációs adatbázis-sémák vizuális tervezéséhez és dokumentálásához.
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Erre jó a drawDB
A drawDB egy ingyenes, nyílt forráskódú adatbázis entitás-kapcsolat diagram szerkesztő, amely teljes egészében a böngészőben fut. Lehetővé teszi a fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok számára, hogy relációs adatbázis schema-kat tervezzenek, vizualizáljanak és dokumentáljanak egy drag-and-drop vászon segítségével. A kész tervet SQL DDL utasításokként exportálhatják, amelyek futtathatók MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB vagy SQL Server rendszereken.
A drawDB saját üzemeltetése megosztott belső eszközt biztosít csapatának az adatbázis tervezéséhez. Ezáltal nem kell schema részleteket küldeni harmadik féltől származó felhőszolgáltatásoknak. Mivel az alkalmazás tisztán frontend, backend vagy adatbázis függőség nélkül, egyetlen könnyű container-ként telepíthető, és külső szolgáltatás elérhetőségétől függetlenül működőképes marad.
A drawDB főbb funkciói
Vizuális séma tervezés
Húzza át a táblákat, definiálja az oszlopokat és adattípusokat, és rajzoljon kapcsolatokat egy vásznon anélkül, hogy manuálisan SQL-t írna.
SQL Exportálás és Importálás
Generáljon azonnal futtatható DDL-t MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB és SQL Server számára, vagy importáljon meglévő SQL-t az azonnali megjelenítéshez.
Nincs szükség backendre
Egyetlen Nginx konténerként fut adatbázis vagy szerveroldali függőségek nélkül — a diagramokat a böngésző tárolja az IndexedDB használatával.
Diagram testreszabása
Testreszabhatja a táblaszíneket, jegyzeteket és területeket adhat hozzá a kapcsolódó táblák csoportosításához. Szabályozhatja a vászon elrendezését, hogy illeszkedjen ahhoz, ahogyan a sémájáról gondolkodik.
Exportálás több formátumba
Diagramok exportálása PNG, JSON vagy SQL formátumban, így beágyazhatja őket a dokumentációba, megoszthatja csapattársaival, vagy verziókövetheti a séma tervezését.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a drawDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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