A drawDB egy ingyenes, nyílt forráskódú adatbázis entitás-kapcsolat diagram szerkesztő, amely teljes egészében a böngészőben fut. Lehetővé teszi a fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok számára, hogy relációs adatbázis schema-kat tervezzenek, vizualizáljanak és dokumentáljanak egy drag-and-drop vászon segítségével. A kész tervet SQL DDL utasításokként exportálhatják, amelyek futtathatók MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB vagy SQL Server rendszereken.

A drawDB saját üzemeltetése megosztott belső eszközt biztosít csapatának az adatbázis tervezéséhez. Ezáltal nem kell schema részleteket küldeni harmadik féltől származó felhőszolgáltatásoknak. Mivel az alkalmazás tisztán frontend, backend vagy adatbázis függőség nélkül, egyetlen könnyű container-ként telepíthető, és külső szolgáltatás elérhetőségétől függetlenül működőképes marad.