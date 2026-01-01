A Remmina egy funkciókban gazdag távoli asztali kliens, amely támogatja az RDP, VNC, SSH és SPICE protokollokat egyetlen alkalmazáson belül, böngészőalapú felületen keresztül biztosítva.

A Remmina VPS-en történő konténerizálásával hozzáférést kap Windows szerverekhez, Linux asztali gépekhez és virtuális gépekhez bármilyen eszközről. Ez magában foglalja a felügyelt laptopokat, táblagépeket vagy nyilvános számítógépeket, natív kliensek telepítése vagy eszközönkénti szoftverkonfiguráció nélkül.

A Remmina VPS-en történő központosítása biztonságos ugróállomást hoz létre. Itt a kapcsolati profilok és hitelesítő adatok ellenőrzött infrastruktúrán tárolódnak, nem pedig a végponti eszközökön szétszórva. A csapatok számára előnyös a megosztott, egységesen konfigurált hozzáférés minden távoli rendszerhez. Az új tagok azonnal csatlakozhatnak minden szükséges szerverhez egyéni beállítás nélkül.