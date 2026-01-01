Telepítse a Remminát egyetlen kattintással.
Többprotokollos távoli asztali kliens, amely támogatja az RDP, VNC, SSH és SPICE protokollokat, bármely webböngészőből elérhető.
Válasszon VPS csomagot a Remmina szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Remmina
A Remmina egy funkciókban gazdag távoli asztali kliens, amely támogatja az RDP, VNC, SSH és SPICE protokollokat egyetlen alkalmazáson belül, böngészőalapú felületen keresztül biztosítva.
A Remmina VPS-en történő konténerizálásával hozzáférést kap Windows szerverekhez, Linux asztali gépekhez és virtuális gépekhez bármilyen eszközről. Ez magában foglalja a felügyelt laptopokat, táblagépeket vagy nyilvános számítógépeket, natív kliensek telepítése vagy eszközönkénti szoftverkonfiguráció nélkül.
A Remmina VPS-en történő központosítása biztonságos ugróállomást hoz létre. Itt a kapcsolati profilok és hitelesítő adatok ellenőrzött infrastruktúrán tárolódnak, nem pedig a végponti eszközökön szétszórva. A csapatok számára előnyös a megosztott, egységesen konfigurált hozzáférés minden távoli rendszerhez. Az új tagok azonnal csatlakozhatnak minden szükséges szerverhez egyéni beállítás nélkül.
A Remmina főbb funkciói
Többprotokollos hozzáférés
Csatlakozzon RDP, VNC, SSH vagy SPICE protokollon keresztül ugyanarról az interfészről, lefedve a Windows szervereket, Linux asztali gépeket és KVM virtuális gépeket egy helyen.
Böngészőalapú felület
Távoli rendszerek elérése bármilyen eszközről webböngészővel — nincs szükség natív kliens telepítésére felügyelt laptopokon, táblagépeken vagy megosztott munkaállomásokon.
Mentett kapcsolati profilok
Tárolja a kapcsolati adatokat és a hitelesítő adatokat minden távoli rendszerhez, így a csapatok azonnal csatlakozhatnak anélkül, hogy újra megadnák az állomásneveket és a hitelesítési adatokat.
Vágólap és Fájlátvitel
Megoszthatja a vágólap tartalmát és fájlokat vihet át a helyi munkamenet és a távoli rendszerek között, támogatott protokollokon keresztül, a zökkenőmentes gépek közötti munkafolyamatok érdekében.
Központosított hitelesítőadat-tárolás
A távoli hozzáférési jelszavakat biztonságos VPS infrastruktúrán tárolja, ne olyan végponti eszközökön, amelyek elveszhetnek, ellophatók vagy kompromittálódhatnak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Remmina szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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