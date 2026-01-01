A Neo4j a világ legszélesebb körben telepített gráfadatbázisa, amely az adatokat csomópontokként és kapcsolatokként tárolja sorok és táblák helyett. Ez a natív gráfmodell kivételesen gyorssá teszi a kapcsolatok bejárását. Ez igaz, akár két ember közötti legrövidebb utat talál, akár csalási hálózatokat észlel, vagy termékajánlásokat generál. Mindez a költséges illesztések nélkül történik, amelyek lelassítják a relációs adatbázisokat az összekapcsolt adatproblémák esetén.

A Neo4j saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatmodell, a memóriakonfiguráció és a hozzáférési engedélyek felett. Elkerüli a lekérdezésenkénti felhőalapú díjakat. Az érzékeny kapcsolati adatok – felhasználói hálózatok, tranzakciós gráfok és szervezeti hierarchiák – teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak.