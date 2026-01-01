Telepítse a Neo4j-t egyetlen kattintással.
A világ vezető nyílt forráskódú gráfadatbázisa, amely mélyen összekapcsolt adatok tárolására és lekérdezésére készült nagy méretekben.
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Erre jó a Neo4j
A Neo4j a világ legszélesebb körben telepített gráfadatbázisa, amely az adatokat csomópontokként és kapcsolatokként tárolja sorok és táblák helyett. Ez a natív gráfmodell kivételesen gyorssá teszi a kapcsolatok bejárását. Ez igaz, akár két ember közötti legrövidebb utat talál, akár csalási hálózatokat észlel, vagy termékajánlásokat generál. Mindez a költséges illesztések nélkül történik, amelyek lelassítják a relációs adatbázisokat az összekapcsolt adatproblémák esetén.
A Neo4j saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatmodell, a memóriakonfiguráció és a hozzáférési engedélyek felett. Elkerüli a lekérdezésenkénti felhőalapú díjakat. Az érzékeny kapcsolati adatok – felhasználói hálózatok, tranzakciós gráfok és szervezeti hierarchiák – teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak.
A Neo4j főbb funkciói
Natív gráf tárolás
Az adatok fizikailag csomópontokként és kapcsolatokként tárolódnak. Így a gráfbejárások állandó idő alatt futnak le a teljes adathalmaz méretétől függetlenül — amit a relációs adatbázisok nem tudnak felülmúlni.
Cypher lekérdezőnyelv
A Cypher egy kifejező, mintakereső lekérdezőnyelv, amelyet kifejezetten gráfokhoz fejlesztettek ki. Lehetővé teszi összetett kapcsolati lekérdezések leírását olvasható, SQL-szerű szintaxissal.
Beépített böngésző UI
A Neo4j Browser interaktív vizuális felületet biztosít a lekérdezések írásához, a gráf felfedezéséhez és az eredmények interaktív csomópont-kapcsolat diagramokként való megjelenítéséhez.
ACID tranzakciók
Teljes ACID megfelelőség biztosítja az adatok konzisztenciáját és tartósságát, így a Neo4j alkalmas éles környezetben futó feladatokhoz, ahol a pontosság nem alku tárgya.
REST és Bolt API
A Bolt bináris protokoll és a HTTP REST API lehetővé teszi bármely alkalmazás számára, hogy csatlakozzon a Neo4j-hez. Ehhez hivatalos illesztőprogramok állnak rendelkezésre Python, Java, JavaScript, Go, .NET és más nyelvekhez.
Gráfalgoritmusok
A Graph Data Science könyvtár 65-nél több algoritmust biztosít — PageRank, közösségfelismerés, útkeresés — amelyek közvetlenül a gráfon futnak, adatok exportálása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Neo4j szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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