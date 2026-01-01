Akár 69% kedvezmény a Neo4j szolgáltatásra

Telepítse a Neo4j-t egyetlen kattintással.

A világ vezető nyílt forráskódú gráfadatbázisa, amely mélyen összekapcsolt adatok tárolására és lekérdezésére készült nagy méretekben.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Neo4j-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Neo4j szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Neo4j

A Neo4j a világ legszélesebb körben telepített gráfadatbázisa, amely az adatokat csomópontokként és kapcsolatokként tárolja sorok és táblák helyett. Ez a natív gráfmodell kivételesen gyorssá teszi a kapcsolatok bejárását. Ez igaz, akár két ember közötti legrövidebb utat talál, akár csalási hálózatokat észlel, vagy termékajánlásokat generál. Mindez a költséges illesztések nélkül történik, amelyek lelassítják a relációs adatbázisokat az összekapcsolt adatproblémák esetén.

A Neo4j saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatmodell, a memóriakonfiguráció és a hozzáférési engedélyek felett. Elkerüli a lekérdezésenkénti felhőalapú díjakat. Az érzékeny kapcsolati adatok – felhasználói hálózatok, tranzakciós gráfok és szervezeti hierarchiák – teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak.

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Erre jó a {name}

A Neo4j főbb funkciói

Natív gráf tárolás

Az adatok fizikailag csomópontokként és kapcsolatokként tárolódnak. Így a gráfbejárások állandó idő alatt futnak le a teljes adathalmaz méretétől függetlenül — amit a relációs adatbázisok nem tudnak felülmúlni.

Cypher lekérdezőnyelv

A Cypher egy kifejező, mintakereső lekérdezőnyelv, amelyet kifejezetten gráfokhoz fejlesztettek ki. Lehetővé teszi összetett kapcsolati lekérdezések leírását olvasható, SQL-szerű szintaxissal.

Beépített böngésző UI

A Neo4j Browser interaktív vizuális felületet biztosít a lekérdezések írásához, a gráf felfedezéséhez és az eredmények interaktív csomópont-kapcsolat diagramokként való megjelenítéséhez.

ACID tranzakciók

Teljes ACID megfelelőség biztosítja az adatok konzisztenciáját és tartósságát, így a Neo4j alkalmas éles környezetben futó feladatokhoz, ahol a pontosság nem alku tárgya.

REST és Bolt API

A Bolt bináris protokoll és a HTTP REST API lehetővé teszi bármely alkalmazás számára, hogy csatlakozzon a Neo4j-hez. Ehhez hivatalos illesztőprogramok állnak rendelkezésre Python, Java, JavaScript, Go, .NET és más nyelvekhez.

Gráfalgoritmusok

A Graph Data Science könyvtár 65-nél több algoritmust biztosít — PageRank, közösségfelismerés, útkeresés — amelyek közvetlenül a gráfon futnak, adatok exportálása nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Neo4j szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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