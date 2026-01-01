A ChartDB egy böngészőalapú adatbázis-diagramszerkesztő. Segítségével a fejlesztők és DBA-k vizualizálhatják bármely adatbázis sémáját. Ehhez nem kell az eszközt közvetlenül az adatbázishoz csatlakoztatni. Egyetlen „Smart Query” – egy SQL utasítás, amelyet saját kliensében futtat – sémametadátumot ad vissza JSON formátumban. Illessze be a ChartDB-be, és azonnal generál egy teljes interaktív ERD-t. Nincs szükség fiókra, tárolt hitelesítő adatokra, és az adatbázis jelszó sem hagyja el a terminált.

Az AI-alapú DDL export funkció migrációs szkripteket generál adatbázis dialektusok között. Ez hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek adatbázisok közötti migrációt terveznek, vagy sémamódosításokat dokumentálnak felülvizsgálat céljából. A ChartDB saját üzemeltetése minden sémainformációt a saját infrastruktúráján belül tart, ahelyett, hogy egy harmadik féltől származó felhőalapú eszközben lenne.