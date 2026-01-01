Telepítse a ChartDB-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú adatbázis-diagram szerkesztő, amely azonnal megjelenít bármilyen sémát egyetlen SQL lekérdezésből, nem igényel tárolt hitelesítő adatokat.
Válasszon VPS csomagot a ChartDB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ChartDB
A ChartDB egy böngészőalapú adatbázis-diagramszerkesztő. Segítségével a fejlesztők és DBA-k vizualizálhatják bármely adatbázis sémáját. Ehhez nem kell az eszközt közvetlenül az adatbázishoz csatlakoztatni. Egyetlen „Smart Query” – egy SQL utasítás, amelyet saját kliensében futtat – sémametadátumot ad vissza JSON formátumban. Illessze be a ChartDB-be, és azonnal generál egy teljes interaktív ERD-t. Nincs szükség fiókra, tárolt hitelesítő adatokra, és az adatbázis jelszó sem hagyja el a terminált.
Az AI-alapú DDL export funkció migrációs szkripteket generál adatbázis dialektusok között. Ez hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek adatbázisok közötti migrációt terveznek, vagy sémamódosításokat dokumentálnak felülvizsgálat céljából. A ChartDB saját üzemeltetése minden sémainformációt a saját infrastruktúráján belül tart, ahelyett, hogy egy harmadik féltől származó felhőalapú eszközben lenne.
A ChartDB főbb funkciói
Okos lekérdezés importálás
Illesszen be egyetlen SQL lekérdezési eredményt egy teljes ERD azonnali generálásához — nincs szükség közvetlen adatbázis-kapcsolatra vagy tárolt hitelesítő adatokra.
AI DDL exportálás
SQL migrációs szkriptek generálása adatbázis dialektusok között, segítve a csapatokat az adatbázisok közötti migrációk tervezésében vagy séma dokumentáció készítésében.
10+ adatbázis támogatás
Működik PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase és még sok mással azonnal.
Interaktív szerkesztő
Jegyzeteljen, rendezzen át és finomhangoljon diagramokat egy húzd és ejtsd felülettel, amelyet komplex, többtáblás sémákhoz terveztek.
Több exportálási formátum
Exportálja a diagramokat SQL, DBML, JSON, PNG, JPG vagy SVG formátumban dokumentációhoz, megosztáshoz vagy más eszközökkel való integrációhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ChartDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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