Az Apache Pinot egy valós idejű, elosztott OLAP adattár, amelyet a LinkedIn-nél építettek. Ezt az Uber, a Stripe, a Walmart, a Target és a Slack használja éles környezetben, hogy felhasználói analitikákat futtasson milliárdnyi eseményen. Adatokat fogad be streaming forrásokból, mint például a Kafka és a Kinesis. Emellett batch forrásokból, mint az S3 és a HDFS is képes adatot beolvasni. SQL lekérdezésekre válaszol milliszekundumok alatt, még több ezer egyidejű felhasználó esetén is.

A Pinot saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzés alatt tartja a lekérdezési késleltetést, az adatmegőrzési szabályzatokat és a bérlői konfigurációt. Nincs lekérdezésenkénti számlázás vagy gyártói függőség. A Pinot Controller egy integrált webkonzolt tartalmaz séma kezeléshez, táblakonfigurációhoz és ad-hoc SQL felfedezéshez.