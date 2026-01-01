Telepítse az Apache Pinotot egy kattintásos telepítéssel.
Valós idejű elosztott OLAP adattár, amelyet másodperc alatti analitikára terveztek hatalmas léptékű streamelt és kötegelt adatokon.
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Erre jó a Apache Pinot
Az Apache Pinot egy valós idejű, elosztott OLAP adattár, amelyet a LinkedIn-nél építettek. Ezt az Uber, a Stripe, a Walmart, a Target és a Slack használja éles környezetben, hogy felhasználói analitikákat futtasson milliárdnyi eseményen. Adatokat fogad be streaming forrásokból, mint például a Kafka és a Kinesis. Emellett batch forrásokból, mint az S3 és a HDFS is képes adatot beolvasni. SQL lekérdezésekre válaszol milliszekundumok alatt, még több ezer egyidejű felhasználó esetén is.
A Pinot saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzés alatt tartja a lekérdezési késleltetést, az adatmegőrzési szabályzatokat és a bérlői konfigurációt. Nincs lekérdezésenkénti számlázás vagy gyártói függőség. A Pinot Controller egy integrált webkonzolt tartalmaz séma kezeléshez, táblakonfigurációhoz és ad-hoc SQL felfedezéshez.
A Apache Pinot főbb funkciói
Másodperc alatti SQL lekérdezések
Az oszlopos tárolás csillagfa, invertált és tartományindexekkel milliszekundumokban adja vissza a p99 lekérdezési késleltetést milliárdnyi soron keresztül.
Valós idejű és kötegelt adatbetöltés
Natív csatlakozók Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS és JDBC rendszerekhez lehetővé teszik, hogy streamelt és historikus adatokat keverjen egyetlen táblán belül.
Magas egyidejűség
Úgy tervezték, hogy másodpercenként több ezer lekérdezést kezeljen felhasználói felületű irányítópultokról és belső analitikai termékekből, előzetes számítás nélkül.
Beépített lekérdezés konzol
A Pinot Controller egy webes UI-t biztosít a táblák böngészéséhez, ad-hoc SQL futtatásához, valamint sémák, szegmensek és bérlők kezeléséhez.
Upsert és dedup táblák
Az elsődleges kulcs alapú upsert és a részleges frissítések alkalmassá teszik a Pinotot a változásadat-rögzítésre és a módosítható eseményfolyamokra, nem csupán a csak hozzáfűzhető naplókra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Pinot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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