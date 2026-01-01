A GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) egy átfogó, nyílt forráskódú IT szolgáltatásmenedzsment platform. Egyetlen webes alkalmazásban egyesíti az eszközleltárt, a help desk jegykezelést, a szoftverlicenc-követést és a változáskezelést. Több mint 70 nyelvet és egy bővítmény-ökoszisztémát támogat, amely több mint 150 kiterjesztést tartalmaz, így bármilyen méretű IT művelethez alkalmazkodik.

A GLPI saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti licencköltségeket, és a bizalmas IT infrastruktúra adatokat szervezeti ellenőrzés alatt tartja. Ez a telepítés MariaDB-t tartalmaz a megbízható tároláshoz. A telepítés után fejezze be a beállítási varázslót a böngészőjében, a telepítési folyamat során megjelenített adatbázis-hitelesítő adatok felhasználásával.