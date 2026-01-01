Telepítse a GLPI-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú IT eszközkezelő és ügyfélszolgálati platform az infrastruktúra nyomon követésére és a támogatási jegyek kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a GLPI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GLPI
A GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) egy átfogó, nyílt forráskódú IT szolgáltatásmenedzsment platform. Egyetlen webes alkalmazásban egyesíti az eszközleltárt, a help desk jegykezelést, a szoftverlicenc-követést és a változáskezelést. Több mint 70 nyelvet és egy bővítmény-ökoszisztémát támogat, amely több mint 150 kiterjesztést tartalmaz, így bármilyen méretű IT művelethez alkalmazkodik.
A GLPI saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti licencköltségeket, és a bizalmas IT infrastruktúra adatokat szervezeti ellenőrzés alatt tartja. Ez a telepítés MariaDB-t tartalmaz a megbízható tároláshoz. A telepítés után fejezze be a beállítási varázslót a böngészőjében, a telepítési folyamat során megjelenített adatbázis-hitelesítő adatok felhasználásával.
A GLPI főbb funkciói
IT eszközleltár
Kövesse nyomon a szervereket, munkaállomásokat, mobil eszközöket, hálózati berendezéseket és szoftverlicenceket egy központosított nyilvántartásban, automatikus felderítéssel.
Ügyfélszolgálati jegykezelés
Felhasználói kérések, incidensek és változtatási kérelmek kezelése testreszabható munkafolyamatokkal, SLA nyomon követéssel és e-mail értesítésekkel.
Szoftverlicenc-kezelés
Figyelje a licenchasználatot, kövesse nyomon a megfelelőséget, és optimalizálja a szoftverköltségeket a teljes szervezetében.
Tudásbázis
Dokumentálja a megoldásokat és hozzon létre önkiszolgáló erőforrásokat, hogy a felhasználók jegyek nyitása nélkül oldhassák meg a gyakori problémákat.
Plugin piactér
Bővítse a GLPI-t 150+ közösségi bővítménnyel, amelyek lefedik az integrációkat, a jelentéskészítést és a speciális ITSM munkafolyamatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GLPI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
BunkerM
Komplett Mosquitto MQTT bróker webes felhasználói felülettel, ACL szerkesztővel és élő felügyelettel