Telepítse a DocuSeal-t egykattintásos telepítéssel.
Ingyenes nyílt forráskódú e-aláírás platform dokumentum aláírási munkafolyamatok létrehozásához, küldéséhez és kezeléséhez.
Válasszon VPS csomagot a DocuSeal szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DocuSeal
A DocuSeal egy ingyenes, nyílt forráskódú dokumentum e-aláírás platform. Ez biztosítja a kereskedelmi szolgáltatások alapvető képességeit, mint a DocuSign és a PandaDoc. Tartalmaz húzd és ejtsd mezőelhelyezést, többféle aláírás típust és automatikus emlékeztetőket. Emellett teljes ellenőrzési nyomvonalakat is kínál, előfizetési vagy dokumentumonkénti díjak nélkül.
A DocuSeal saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy szerződései és megállapodásai saját infrastruktúráján tárolódnak. Aláírt dokumentumai is teljes mértékben az Ön rendszerén maradnak. Érzékeny üzleti dokumentumok soha nem mennek keresztül harmadik fél platformján. Ez egyszerűsíti a GDPR és más adatvédelmi követelményeknek való megfelelést. Korlátlan dokumentumtárolási és feldolgozási kapacitást biztosít Önnek.
A DocuSeal főbb funkciói
Fogd és vidd űrlapkészítő
Helyezzen aláírásmezőket, kezdőbetűket, dátumokat és egyéni űrlapbemeneteket bárhová egy PDF-en egy vizuális szerkesztővel — nincs szükség kódolásra.
Többféle aláírástípus
Az aláírók rajzolhatják, beírhatják vagy feltölthetik aláírásukat, személyes preferenciáikhoz igazodva bármilyen eszközön.
Tömeges küldés
Küldje el ugyanazt a dokumentumot egyszerre több száz aláírónak, gyorssá és kezelhetővé téve a tömeges szerződéselosztást.
Automatikus emlékeztetők
Az aláírásra váró értesítéseket automatikusan elküldjük, ezzel csökkentve a kézi nyomon követés szükségességét a dokumentumok időben történő lezárásához.
Dokumentumsablonok
Mentse el az újrahasználható dokumentumelrendezéseket, így az ismétlődő munkafolyamatok, mint például az NDA-k vagy a bevezető űrlapok, másodpercek alatt elindíthatók.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DocuSeal szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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