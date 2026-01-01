A DocuSeal egy ingyenes, nyílt forráskódú dokumentum e-aláírás platform. Ez biztosítja a kereskedelmi szolgáltatások alapvető képességeit, mint a DocuSign és a PandaDoc. Tartalmaz húzd és ejtsd mezőelhelyezést, többféle aláírás típust és automatikus emlékeztetőket. Emellett teljes ellenőrzési nyomvonalakat is kínál, előfizetési vagy dokumentumonkénti díjak nélkül.

A DocuSeal saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy szerződései és megállapodásai saját infrastruktúráján tárolódnak. Aláírt dokumentumai is teljes mértékben az Ön rendszerén maradnak. Érzékeny üzleti dokumentumok soha nem mennek keresztül harmadik fél platformján. Ez egyszerűsíti a GDPR és más adatvédelmi követelményeknek való megfelelést. Korlátlan dokumentumtárolási és feldolgozási kapacitást biztosít Önnek.