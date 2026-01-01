Telepítse a Mailtrain-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett hírlevél platform feliratkozói listáknak szóló tömeges e-mail kampányok létrehozására, ütemezésére és küldésére.
Válasszon VPS csomagot a Mailtrain szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mailtrain
A Mailtrain egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hírlevél alkalmazás, amely Node.js alapokon épült, és támogatja a nagyszabású e-mail kampányokat. Teljes körű előfizetői lista kezelést, szegmentálást, MJML-alapú e-mail sablonokat, A/B tesztelést, kampányautomatizálást és részletes analitikát biztosít – mindezt az Ön által felügyelt infrastruktúrán futtatva.
Ellentétben a SaaS e-mail platformokkal, amelyek előfizetőnként vagy küldésenként számolnak fel díjat, a Mailtrain korlátlan küldési kapacitást biztosít Önnek saját SMTP szolgáltatóján keresztül. Az Ön előfizetői adatai, kampányelőzményei és elkötelezettségi analitikái az Ön saját VPS-én maradnak, e-mailenkénti díjak és szolgáltatói függőség nélkül. Ez a telepítés tartalmazza a MariaDB-t, a Redis-t és a MongoDB-t a teljes körű azonnali működéshez.
A Mailtrain főbb funkciói
Feliratkozói lista kezelése
Hozzon létre és kezeljen több feliratkozói listát egyéni mezőkkel, szegmentálással és automatizált listatisztítással, hogy rendszerezve tartsa közönségét.
Kampányautomatizálás
Építsen eseményvezérelt e-mail sorozatokat és RSS-alapú kampányokat, amelyek automatikusan elküldődnek az előfizetői műveletek vagy ütemezett időközök alapján.
MJML e-mail-sablonok
Reszponzív e-mail sablonok tervezése az MJML keretrendszer használatával, közvetlenül a böngészőben, beépített vizuális szerkesztővel a pixelpontos elrendezésekhez.
A/B tesztelés
Futtasson A/B teszteket tárgysorokon és tartalmakon a megnyitási és átkattintási arányok optimalizálásához, mielőtt elküldené a teljes listájának.
Kampány elemzés
Kövesse nyomon a megnyitásokat, kattintásokat, leiratkozásokat és visszapattanásokat kampányonként, részletes jelentésekkel az e-mail teljesítmény időbeli méréséhez és javításához.
Többfelhasználós hozzáférés
Adjon a csapattagoknak szerepkör alapú hozzáférést részletes engedélyekkel és hierarchikus névterekkel a kampányok osztályok vagy ügyfelek közötti kezeléséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mailtrain szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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