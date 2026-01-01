A Mailtrain egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hírlevél alkalmazás, amely Node.js alapokon épült, és támogatja a nagyszabású e-mail kampányokat. Teljes körű előfizetői lista kezelést, szegmentálást, MJML-alapú e-mail sablonokat, A/B tesztelést, kampányautomatizálást és részletes analitikát biztosít – mindezt az Ön által felügyelt infrastruktúrán futtatva.

Ellentétben a SaaS e-mail platformokkal, amelyek előfizetőnként vagy küldésenként számolnak fel díjat, a Mailtrain korlátlan küldési kapacitást biztosít Önnek saját SMTP szolgáltatóján keresztül. Az Ön előfizetői adatai, kampányelőzményei és elkötelezettségi analitikái az Ön saját VPS-én maradnak, e-mailenkénti díjak és szolgáltatói függőség nélkül. Ez a telepítés tartalmazza a MariaDB-t, a Redis-t és a MongoDB-t a teljes körű azonnali működéshez.