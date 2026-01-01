A Canarytokens egy nyílt forráskódú honeypot rendszer, amely lehetővé teszi láthatatlan csapdák létrehozását az infrastruktúráján keresztül. Hozzon létre nyomkövető tokeneket URL-ek, DNS-nevek, dokumentumok, e-mail címek, WireGuard konfigurációk és egyebek formájában. Ezután ágyazza be őket érzékeny fájlokba, rendszerekbe vagy hálózati konfigurációkba. Abban a pillanatban, amikor egy támadó vagy jogosulatlan felhasználó interakcióba lép egy tokennel, azonnali riasztást kap a hozzáférés részleteivel.

A hagyományos behatolásérzékeléssel ellentétben a Canarytokens nem igényel ügynököket, naplófigyelést és bonyolult beállítást. Az önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a riasztási adatai felett, és lehetővé teszi korlátlan számú token generálását előfizetési korlátok nélkül.