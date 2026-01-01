Telepítse a Canarytokenst egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú honeypot token rendszer, amely csendben figyelmeztet, ha valaki hozzáfér az adataihoz, fájljaihoz vagy hitelesítő adataihoz.
Válasszon VPS csomagot a Canarytokens szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Canarytokens
A Canarytokens egy nyílt forráskódú honeypot rendszer, amely lehetővé teszi láthatatlan csapdák létrehozását az infrastruktúráján keresztül. Hozzon létre nyomkövető tokeneket URL-ek, DNS-nevek, dokumentumok, e-mail címek, WireGuard konfigurációk és egyebek formájában. Ezután ágyazza be őket érzékeny fájlokba, rendszerekbe vagy hálózati konfigurációkba. Abban a pillanatban, amikor egy támadó vagy jogosulatlan felhasználó interakcióba lép egy tokennel, azonnali riasztást kap a hozzáférés részleteivel.
A hagyományos behatolásérzékeléssel ellentétben a Canarytokens nem igényel ügynököket, naplófigyelést és bonyolult beállítást. Az önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a riasztási adatai felett, és lehetővé teszi korlátlan számú token generálását előfizetési korlátok nélkül.
A Canarytokens főbb funkciói
Azonnali adatszivárgási riasztások
Azonnali értesítéseket kap, amint egy token aktiválódik, ezzel korai figyelmeztetést adva Önnek jogosulatlan hozzáférésre vagy adatszivárgásra.
Több tucat tokentípus
Hozzon létre mézescsapdákat URL-ek, DNS bejegyzések, Word dokumentumok, PDF-ek, AWS kulcsok, e-mail címek, WireGuard konfigurációk és egyebek formájában, hogy lefedjen minden támadási felületet.
Ügynök nélküli észlelés
A tokenek szoftver telepítése nélkül működnek a megfigyelt rendszereken — csak helyezze el a tokent, és várja meg a riasztást.
Önállóan tárolt irányítás
Futtassa saját Canarytokens szerverét, hogy minden incidensadatot bizalmasan kezeljen, korlátlan számú tokent generáljon, és igényei szerint testre szabhassa a riasztásokat.
Gazdag incidens előzmények
Minden aktivált token rögzíti az IP-címeket, a felhasználói ügynököket, az időbélyegeket és a földrajzi helymeghatározási adatokat törvényszéki vizsgálat céljából.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Canarytokens szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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