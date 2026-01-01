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Nyílt forráskódú hibakövető és teljesítményfigyelő platform, amely teljesen kompatibilis a Sentry SDK-kkal — egy könnyű, saját üzemeltetésű alternatíva.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GlitchTip
GlitchTip egy nyílt forráskódú hibakövető és teljesítményfigyelő platform, amely közvetlenül helyettesíti a Sentryt. Minden hivatalos Sentry SDK – JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil és egyéb nyelvekhez – változatlanul működik, csupán a GlitchTip DSN-jére kell mutatni. A platform rögzíti a kezeletlen kivételeket, a breadcrumb kontextust, a forrástérképeket és a kiadáskövetést, a Sentryből már ismert munkafolyamatokkal és UI mintákkal.
A GlitchTip saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja mindazt a hibakövetési munkafolyamatot, amit a Sentry SaaS-től kapna. Mindezt a szükséges erőforrások töredékével és eseményenkénti kvóta nélkül. Az egykonténeres, all-in-one mód kezeli a bevitelt, a webes UI-t és a háttérfeldolgozást, különálló worker szolgáltatások nélkül.
A GlitchTip főbb funkciói
Sentry-kompatibilis API
A Sentry azonnal használható helyettesítője — minden hivatalos Sentry SDK változatlanul működik, ha a GlitchTip DSN-jére mutatja, nincs szükség kód újraírására.
Hiba rögzítése és csoportosítása
A hasonló kivételek intelligens csoportosítása stack trace ujjlenyomat alapján megszünteti a duplikált zajt, minden egyedi problémát egyszer jelenítve meg, teljes eseményelőzményekkel.
Forrástérképek és kiadások
Töltsön fel JavaScript forrástérképeket az éles buildekhez, és címkézze fel a kiadásokat, hogy a veremkövetések az eredeti forráskód-sorokra oldódjanak fel, és a regressziókövetés azonnal működjön.
Teljesítmény és üzemidő
Az opcionális tranzakcióteljesítmény-figyelés és rendelkezésreállás-ellenőrzések kiegészítik a hibakövetést válaszidő-profilokkal és külső állapotellenőrzésekkel.
Értesítések kiadása
A Slack, Discord, Microsoft Teams, általános webhook és e-mail értesítések riasztást küldenek minden projekthez az első előforduláskor, regresszió esetén és küszöbérték túllépésekor.
Csapat- és projekt hatókör-meghatározás
Rendszerezze a hibákat projekt és csapat szerint, felhasználói szerepkör-engedélyekkel, így a frontend, backend és mobil csoportok csak a saját kivétel-folyamaikat láthatják.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GlitchTip szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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