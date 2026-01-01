GlitchTip egy nyílt forráskódú hibakövető és teljesítményfigyelő platform, amely közvetlenül helyettesíti a Sentryt. Minden hivatalos Sentry SDK – JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil és egyéb nyelvekhez – változatlanul működik, csupán a GlitchTip DSN-jére kell mutatni. A platform rögzíti a kezeletlen kivételeket, a breadcrumb kontextust, a forrástérképeket és a kiadáskövetést, a Sentryből már ismert munkafolyamatokkal és UI mintákkal.

A GlitchTip saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja mindazt a hibakövetési munkafolyamatot, amit a Sentry SaaS-től kapna. Mindezt a szükséges erőforrások töredékével és eseményenkénti kvóta nélkül. Az egykonténeres, all-in-one mód kezeli a bevitelt, a webes UI-t és a háttérfeldolgozást, különálló worker szolgáltatások nélkül.