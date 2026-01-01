A HandBrake a legszélesebb körben használt nyílt forráskódú videó átkódoló. Képes szinte bármilyen videóformátumot modern, széles körben kompatibilis kimenetekké, mint például az MP4 és az MKV, átalakítani. Ez a megoldás a HandBrake-et egy Docker konténerben futtatja, és a teljes grafikus felületét streameli a böngészőjébe a noVNC segítségével. Nincs szükség asztali telepítésre. Megkapja a teljes HandBrake UI-t az összes kódolási előbeállításával, felirat támogatásával, fejezetjelzőivel és hardveres gyorsítási opcióival. Ez bármilyen modern böngészővel rendelkező eszközről elérhető.

A konténer tartalmaz egy figyelőmappa funkciót, amely automatikusan átalakítja az összes videófájlt, amelyet a kijelölt bemeneti könyvtárba helyez. Ezáltal egyszerűvé válik a felügyelet nélküli kötegelt feladatok futtatása a VPS-én.