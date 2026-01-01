Telepítse a HandBrake-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú videó átkódoló, bármely böngészőből elérhető, kötegelt konverzióval és automatikus figyelőmappa-feldolgozással.
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Erre jó a HandBrake
A HandBrake a legszélesebb körben használt nyílt forráskódú videó átkódoló. Képes szinte bármilyen videóformátumot modern, széles körben kompatibilis kimenetekké, mint például az MP4 és az MKV, átalakítani. Ez a megoldás a HandBrake-et egy Docker konténerben futtatja, és a teljes grafikus felületét streameli a böngészőjébe a noVNC segítségével. Nincs szükség asztali telepítésre. Megkapja a teljes HandBrake UI-t az összes kódolási előbeállításával, felirat támogatásával, fejezetjelzőivel és hardveres gyorsítási opcióival. Ez bármilyen modern böngészővel rendelkező eszközről elérhető.
A konténer tartalmaz egy figyelőmappa funkciót, amely automatikusan átalakítja az összes videófájlt, amelyet a kijelölt bemeneti könyvtárba helyez. Ezáltal egyszerűvé válik a felügyelet nélküli kötegelt feladatok futtatása a VPS-én.
A HandBrake főbb funkciói
Böngészőalapú GUI
A teljes HandBrake asztali felület közvetlenül streamelődik a böngészőjébe noVNC-n keresztül — hozzáférhet hozzá bárhonnan anélkül, hogy bármilyen szoftvert telepítene helyben.
Automatikus figyelőmappa
A figyelőmappába helyezett fájlok automatikusan sorba kerülnek és konvertálódnak a háttérben, lehetővé téve a felügyelet nélküli kötegelt feldolgozást kézi beavatkozás nélkül.
Átfogó formátumtámogatás
Gyakorlatilag bármilyen videóforrás-formátumot elfogad, és MP4, MKV vagy WebM formátumba konvertálja a kodekek, bitráták, felbontás és hangsávok pontos szabályozásával.
Kódolási előbeállítások
Több tucat beépített előbeállítás céloz meghatározott eszközöket és minőségi szinteket – a streamelésre optimalizált profiloktól a kiváló minőségű archiválási kódolásokig –, csökkentve ezzel a beállítási időt.
Felirat- és fejezettámogatás
Importálhatja, beégetheti vagy átviheti a feliratsávokat és fejezetjelzőket a konvertálás során, megőrizve az eredeti forrásfájl metaadatait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HandBrake szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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