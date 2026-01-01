Telepítse a Norish-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú receptkezelő háztartások számára, közösségi média importálással, AI táplálkozási elemzéssel és valós idejű szinkronizálással.
Válasszon VPS csomagot a Norish szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Norish
A Norish egy modern, háztartásközpontú receptkezelő alkalmazás, amelyet családok és megosztott lakhatási helyzetek számára fejlesztettek ki. Közvetlenül importál recepteket URL-ekről, YouTube Shorts-okról, Instagram Reels-ekről, TikTok videókról és képernyőfotókról. Ezzel kiküszöböli a kézi átírási munkát, amelyet más receptkezelők igényelnek. AI-alapú táplálkozási elemzés és allergénfelismerés fut automatikusan minden importált recepten. A változások valós időben szinkronizálódnak az összes háztartási eszközön keresztül a Redis segítségével.
Más felhőalapú receptszolgáltatásokkal ellentétben, melyek monetizálják az adatokat és korlátozzák az exportálást, a Norish teljes mértékben saját szerveren üzemeltethető az AGPL-3.0 licenc alatt. Minden recept, bevásárlólista és étkezési terv az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad, háztartásonkénti díjak vagy előfizetési szintek nélkül.
A Norish főbb funkciói
Közösségimédia-recept importálás
Receptek importálása bármely URL-ről, YouTube Shorts, Instagram Reels vagy TikTok videókból egy headless böngésző használatával — nincs szükség kézi átírásra.
AI táplálkozáselemzés
Automatikusan generálja a táplálkozási információkat és felismeri az allergéneket az importált receptekben, így a háztartás étkezési igényekkel rendelkező tagjai mindig pontos adatokkal rendelkeznek.
Valós idejű háztartási szinkronizálás
A receptmódosítások, a bevásárlólista-frissítések és az étkezési terv szerkesztések azonnal megjelennek a háztartás minden eszközén, kézi frissítés nélkül.
Megosztott bevásárlólisták
Készítsen háztartási bevásárlólistákat közvetlenül a kiválasztott receptekből és étkezési tervekből, a tételek hatékony vásárláshoz rendezve.
CalDAV étkezéstervező
Szinkronizálja étkezési terv naptárát bármely CalDAV-kompatibilis alkalmazással, így a tervezett étkezések megjelennek a találkozók és emlékeztetők mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Norish szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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