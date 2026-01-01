A Norish egy modern, háztartásközpontú receptkezelő alkalmazás, amelyet családok és megosztott lakhatási helyzetek számára fejlesztettek ki. Közvetlenül importál recepteket URL-ekről, YouTube Shorts-okról, Instagram Reels-ekről, TikTok videókról és képernyőfotókról. Ezzel kiküszöböli a kézi átírási munkát, amelyet más receptkezelők igényelnek. AI-alapú táplálkozási elemzés és allergénfelismerés fut automatikusan minden importált recepten. A változások valós időben szinkronizálódnak az összes háztartási eszközön keresztül a Redis segítségével.

Más felhőalapú receptszolgáltatásokkal ellentétben, melyek monetizálják az adatokat és korlátozzák az exportálást, a Norish teljes mértékben saját szerveren üzemeltethető az AGPL-3.0 licenc alatt. Minden recept, bevásárlólista és étkezési terv az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad, háztartásonkénti díjak vagy előfizetési szintek nélkül.