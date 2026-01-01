Telepítse a WinterCMS-t egykattintásos telepítéssel.
Ingyenes, nyílt forráskódú, Laravel alapú CMS tiszta adminisztrációs panellel, bővítményrendszerrel és hatékony téma motorral.
Válasszon VPS csomagot a WinterCMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WinterCMS
A WinterCMS egy ingyenes, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, amely a Laravel PHP keretrendszerre épül.
Eredetileg az OctoberCMS-ből elágazva, fejlesztőbarát architektúrát és intuitív háttérrendszert kínál, amely a tartalomkezelést egyszerűvé teszi a nem technikai felhasználók számára. A CMS blokk-alapú szerkesztővel, rugalmas bővítmény-ökoszisztémával és testreszabható felülettel érkezik. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kifinomult weboldalakat építsenek és tartsanak karban a kódminőség feláldozása nélkül.
A WinterCMS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett. Ez megszünteti a webhelyenkénti vagy felhasználónkénti díjakat, és lehetővé teszi a verem minden rétegének testreszabását. Ez a sablon a WinterCMS-t egy dedikált MySQL 8 adatbázissal párosítja. Ez megbízható, éles környezetre kész adatmegőrzést biztosít az első naptól kezdve.
A WinterCMS főbb funkciói
Laravel Foundation
A Laravel PHP-ra épült WinterCMS egy kiforrott útválasztási, ORM és biztonsági réteget örököl, amit a fejlesztők már ismernek és megbíznak benne.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a funkcionalitást egy gazdag bővítmény piactéren és egy egyszerű API-n keresztül, amely gyorssá és karbantarthatóvá teszi az egyedi bővítmények építését.
Témakezelő
Tervezzen teljesen egyedi felületeket Twig sablonok, CMS komponensek, részsablonok és elrendezések használatával — nincs szükség témafüggőségre.
Tiszta adminisztrációs panel
Egy kifinomult, szerepkör-alapú háttérrendszer lehetővé teszi a tartalomkezelők számára, hogy kezeljék az oldalakat, a médiát és a beállításokat anélkül, hogy fejlesztői segítségre lenne szükségük.
Médiakezelő
Beépített fájl- és képkezelés feltöltési, rendszerezési és beágyazott szerkesztési eszközökkel minden eszközt egy helyen tart.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WinterCMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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