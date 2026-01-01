A WinterCMS egy ingyenes, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, amely a Laravel PHP keretrendszerre épül.

Eredetileg az OctoberCMS-ből elágazva, fejlesztőbarát architektúrát és intuitív háttérrendszert kínál, amely a tartalomkezelést egyszerűvé teszi a nem technikai felhasználók számára. A CMS blokk-alapú szerkesztővel, rugalmas bővítmény-ökoszisztémával és testreszabható felülettel érkezik. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kifinomult weboldalakat építsenek és tartsanak karban a kódminőség feláldozása nélkül.

A WinterCMS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett. Ez megszünteti a webhelyenkénti vagy felhasználónkénti díjakat, és lehetővé teszi a verem minden rétegének testreszabását. Ez a sablon a WinterCMS-t egy dedikált MySQL 8 adatbázissal párosítja. Ez megbízható, éles környezetre kész adatmegőrzést biztosít az első naptól kezdve.