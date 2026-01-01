Telepítse az ExpenseOwl-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű költségkövető műszerfali diagramokkal, kategóriakezeléssel és CSV import/export funkcióval — adatbázis nélkül.
Válasszon VPS csomagot a ExpenseOwl szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ExpenseOwl
Az ExpenseOwl egy minimális, saját üzemeltetésű költségkövető alkalmazás, amely minden adatot helyi JSON fájlokban tárol, külső adatbázis nélkül. Tiszta irányítópultot kínál kördiagramokkal és pénzforgalmi összefoglalókkal. Tartalmaz egy rendezhető költségtáblázatot a bejegyzések áttekintéséhez, valamint egy beállítási panelt a kategóriák, pénznem és adatok importálásának/exportálásának kezeléséhez.
Az ExpenseOwl saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy személyes pénzügyi adatai soha nem hagyják el az infrastruktúráját. A könnyű kialakítás másodpercek alatt telepíthető, anélkül, hogy adatbázis-szolgáltatást kellene fenntartani. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy teljes mértékben birtokolja személyes pénzügyi adatait.
A ExpenseOwl főbb funkciói
Kiadás irányítópult
A kördiagramok és a pénzforgalmi összefoglalók azonnali vizuális áttekintést nyújtanak a költési szokásokról az összes nyomon követett kategóriában.
Kategóriakezelés
Határozza meg és szerkessze az egyéni kiadáskategóriákat a beállítások panelen, hogy illeszkedjen személyes vagy háztartási költségvetési rendszeréhez.
CSV importálás és exportálás
Adatok be- és kivitele az ExpenseOwlba CSV fájlok használatával — hasznos az előzmények importálásához más alkalmazásokból vagy hordozható biztonsági másolatok készítéséhez.
Nincs adatbázis szükséges
Minden költségadatot helyi JSON fájlokban tárolunk a megnevezett köteten, így nincs Postgres vagy MySQL szolgáltatás, amit konfigurálni vagy karbantartani kell.
PWA Támogatás
Telepítse az ExpenseOwl-t progresszív webalkalmazásként asztali vagy mobil eszközön, hogy natív alkalmazáshoz hasonló élményt kapjon közvetlenül a böngészőből.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ExpenseOwl szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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