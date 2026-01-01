Az ExpenseOwl egy minimális, saját üzemeltetésű költségkövető alkalmazás, amely minden adatot helyi JSON fájlokban tárol, külső adatbázis nélkül. Tiszta irányítópultot kínál kördiagramokkal és pénzforgalmi összefoglalókkal. Tartalmaz egy rendezhető költségtáblázatot a bejegyzések áttekintéséhez, valamint egy beállítási panelt a kategóriák, pénznem és adatok importálásának/exportálásának kezeléséhez.

Az ExpenseOwl saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy személyes pénzügyi adatai soha nem hagyják el az infrastruktúráját. A könnyű kialakítás másodpercek alatt telepíthető, anélkül, hogy adatbázis-szolgáltatást kellene fenntartani. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy teljes mértékben birtokolja személyes pénzügyi adatait.