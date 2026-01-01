Telepítse a Tracearr-t egykattintásos telepítéssel.
Egységes stream megfigyelő műszerfal Plex, Jellyfin és Emby számára, valós idejű elemzésekkel és fiókmegosztás észlelésével.
Válasszon VPS csomagot a Tracearr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tracearr
A Tracearr egy nyílt forráskódú felügyeleti platform, amely a Plex, Jellyfin és Emby szolgáltatásokat egyetlen irányítópulton egyesíti. Valós időben követheti az aktív streameket. Megtekintheti a teljes munkamenet-előzményeket földrajzi adatokkal, és elemezheti a könyvtárat. Mindez több eszköz nélkül elérhető.
A Tautulli vagy a Jellystat rendszerekkel ellentétben a Tracearr mindhárom fő médiaszerveren egyidejűleg működik. Beépített megosztásészlelő motorja hat szabálytípust használ, beleértve a lehetetlen utazást és az eszközsebességet. Ezekkel automatikusan megjelöli a gyanús fióktevékenységet, megvédve szerverét a visszaélésektől.
A Tracearr főbb funkciói
Többszerveres irányítópult
Csatlakoztassa a Plexet, a Jellyfint és az Embyt egy felülethez, és figyelje az összes szervert egyetlen felületről.
Megosztás észlelése
Hat szabálytípus — beleértve a lehetetlen utazást és az egyidejű adatfolyam-korlátokat — automatikusan megjelöli és pontozza a gyanús fióktevékenységet.
Adatfolyam-elemzés
Nézze meg, ki mit nézett, mikor és melyik eszközön, kodek-részletekkel, átkódolási arányokkal és sávszélesség-használattal munkamenetenként.
Könyvtári betekintések
Dedikált oldalak a minőségi terjesztéshez, a tárolási megtérüléshez, a duplikátum észleléshez és az elkötelezettségi mutatókhoz a teljes média gyűjteményében.
Valós idejű értesítések
Discord webhookok és egyéni értesítések azonnal aktiválódnak, amikor a megosztási szabályok bekapcsolnak vagy a felhasználói megbízhatósági pontszámok csökkennek.
Adatimportálás
Migrálja a meglévő megtekintési előzményeket Tautulli vagy Jellystat szolgáltatásból, hogy teljes kontextussal kezdjen, ne üres lappal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tracearr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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