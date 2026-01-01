A Tracearr egy nyílt forráskódú felügyeleti platform, amely a Plex, Jellyfin és Emby szolgáltatásokat egyetlen irányítópulton egyesíti. Valós időben követheti az aktív streameket. Megtekintheti a teljes munkamenet-előzményeket földrajzi adatokkal, és elemezheti a könyvtárat. Mindez több eszköz nélkül elérhető.

A Tautulli vagy a Jellystat rendszerekkel ellentétben a Tracearr mindhárom fő médiaszerveren egyidejűleg működik. Beépített megosztásészlelő motorja hat szabálytípust használ, beleértve a lehetetlen utazást és az eszközsebességet. Ezekkel automatikusan megjelöli a gyanús fióktevékenységet, megvédve szerverét a visszaélésektől.