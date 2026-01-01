A DumbDrop egy szándékosan minimalista fájlfeltöltő alkalmazás a DumbWare.io-tól. Az az elképzelés áll mögötte, hogy a fájlok szerverrel való megosztásához ne legyen szükség fiókrendszerre, objektumtárolóra vagy felhő-előfizetésre. Az interfész egyetlen ejtési zóna. Egyszerűen húzza be a fájlokat, és azok egy konfigurált feltöltési könyvtárba kerülnek a lemezre, amelyet teljes mértékben Ön irányít.

Kis mérete ellenére a DumbDrop praktikus extrákat tartalmaz. Ilyenek például az opcionális PIN-védelem, a könyvtárfeltöltési támogatás, a konfigurálható méretkorlátok, a fájlkiterjesztés-szűrés és az Apprise értesítések. A VPS-en történő saját üzemeltetés privátan tartja a feltöltött fájlokat. Emellett megszünteti a harmadik féltől származó szolgáltatások gigabájtonkénti átviteli díjait. Továbbá megbízható átadási pontot biztosít azoknak a kollégáknak, akik nem rendelkeznek shell vagy SFTP hozzáféréssel.