Telepítse a DumbDropot egykattintásos telepítéssel.
Egyszerű fogd és vidd fájlfeltöltő, amely közvetlenül egy mappába dobja a fájlokat — adatbázis, fiókok és bonyodalmak nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DumbDrop
A DumbDrop egy szándékosan minimalista fájlfeltöltő alkalmazás a DumbWare.io-tól. Az az elképzelés áll mögötte, hogy a fájlok szerverrel való megosztásához ne legyen szükség fiókrendszerre, objektumtárolóra vagy felhő-előfizetésre. Az interfész egyetlen ejtési zóna. Egyszerűen húzza be a fájlokat, és azok egy konfigurált feltöltési könyvtárba kerülnek a lemezre, amelyet teljes mértékben Ön irányít.
Kis mérete ellenére a DumbDrop praktikus extrákat tartalmaz. Ilyenek például az opcionális PIN-védelem, a könyvtárfeltöltési támogatás, a konfigurálható méretkorlátok, a fájlkiterjesztés-szűrés és az Apprise értesítések. A VPS-en történő saját üzemeltetés privátan tartja a feltöltött fájlokat. Emellett megszünteti a harmadik féltől származó szolgáltatások gigabájtonkénti átviteli díjait. Továbbá megbízható átadási pontot biztosít azoknak a kollégáknak, akik nem rendelkeznek shell vagy SFTP hozzáféréssel.
A DumbDrop főbb funkciói
Fogd és vidd feltöltések
Dobjon egy fájlt, sok fájlt vagy egy egész mappát az oldalra, és az eredeti könyvtárstruktúra megmarad a lemezen.
Nincs szükség adatbázisra
A feltöltött fájlok közvetlenül egy csatlakoztatott könyvtárba íródnak, így a biztonsági másolatok egyszerű mappamásolatok, és nincs mit migrálni.
Opcionális PIN védelem
Állítson be egy 4-10 számjegyű PIN-kódot a feltöltések korlátozásához megosztott szervereken anélkül, hogy teljes hitelesítési rendszert kellene kiépítenie.
Apprise értesítések
Értesítést kaphat bármely Apprise által támogatott csatornán keresztül, valahányszor új fájl érkezik, testreszabható sablonokkal a fájlnév, méret és tárhelyhasználat számára.
Fájllistázás és tisztítás
Engedélyezze az opcionális fájlböngészőt a feltöltött fájlok letöltéséhez vagy törléséhez közvetlenül a webes felületről SSH hozzáférés nélkül.
Kiterjesztés és méretkorlátok
Korlátozza az elfogadott fájltípusokat és maximalizálja a feltöltési méreteket, hogy a feltöltési területet az Ön szándékainak megfelelően lehessen használni.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DumbDrop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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