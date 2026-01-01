Akár 69% kedvezmény a Koffan szolgáltatásra

Telepítse a Koffant egykattintásos telepítéssel.

Ultrakönnyű, saját üzemeltetésű bevásárlólista alkalmazás pároknak és családoknak, valós idejű szinkronizálással, offline móddal és PWA telepítéssel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Koffant egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Koffan szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Koffan

A Koffan egy saját tárhelyen futó bevásárlólista webalkalmazás, amelyet párok, családok és közös háztartások számára fejlesztettek ki. Valós időben szinkronizál telefonok, táblagépek és asztali számítógépek között WebSockets-en keresztül. Offline is működik Progressive Web App-ként. A termékeket egyedi szakaszokba rendezi, fuzzy automatikus kiegészítéssel, amely a saját vásárlási előzményeiből merít.

A Koffan saját VPS-en történő üzemeltetése a háztartási bevásárlólistát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja, nem pedig egy bevásárló SaaS-en. Go nyelven íródott, beágyazott SQLite adatbázissal. Körülbelül 2,5 MB RAM-ot és 16 MB lemezterületet foglal. Tizenhárom nyelvre fordítva érhető el, és tartalmazza a brute-force bejelentkezés elleni védelmet. Opcionális REST API-t is biztosít az automatizálásokhoz, migrációkhoz és integrációkhoz.

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Erre jó a {name}

A Koffan főbb funkciói

Valós idejű szinkronizálás

A WebSocket-alapú élő frissítések minden háztartásbeli tagot ugyanazon a listán tartanak, ahogy az elemeket hozzáadják, ellenőrzik vagy szerkesztik.

Offline PWA

Telepítse a telefonja kezdőképernyőjére és internetkapcsolat nélkül is hozzáadhat vagy kipipálhat elemeket — a módosítások online szinkronizálódnak.

Több lista

Hozzon létre külön listákat üzletenként vagy célonként, egyedi ikonokkal, és használja újra a termékkategóriákat, mint például tejtermékek, zöldségek vagy tisztítószerek.

Ultrakönnyű lábnyom

Go nyelven íródott, SQLite háttérrel — körülbelül 16 MB lemezterületet és 2,5 MB RAM-ot foglal, ideális még a legkisebb VPS csomaghoz is.

Intelligens automatikus kiegészítés

A fuzzy keresés termékeket javasol a korábbi vásárlási előzményeiből, és megjegyzi, hogy melyik részhez tartozik az egyes tétel.

REST API hozzáférés

Az opcionális API token programozott hozzáférést biztosít automatizálásokhoz, integrációkhoz és listák példányok közötti migrálásához.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Koffan szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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