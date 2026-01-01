A Koffan egy saját tárhelyen futó bevásárlólista webalkalmazás, amelyet párok, családok és közös háztartások számára fejlesztettek ki. Valós időben szinkronizál telefonok, táblagépek és asztali számítógépek között WebSockets-en keresztül. Offline is működik Progressive Web App-ként. A termékeket egyedi szakaszokba rendezi, fuzzy automatikus kiegészítéssel, amely a saját vásárlási előzményeiből merít.

A Koffan saját VPS-en történő üzemeltetése a háztartási bevásárlólistát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja, nem pedig egy bevásárló SaaS-en. Go nyelven íródott, beágyazott SQLite adatbázissal. Körülbelül 2,5 MB RAM-ot és 16 MB lemezterületet foglal. Tizenhárom nyelvre fordítva érhető el, és tartalmazza a brute-force bejelentkezés elleni védelmet. Opcionális REST API-t is biztosít az automatizálásokhoz, migrációkhoz és integrációkhoz.