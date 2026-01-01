Telepítse a Koffant egykattintásos telepítéssel.
Ultrakönnyű, saját üzemeltetésű bevásárlólista alkalmazás pároknak és családoknak, valós idejű szinkronizálással, offline móddal és PWA telepítéssel.
Válasszon VPS csomagot a Koffan szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Koffan
A Koffan egy saját tárhelyen futó bevásárlólista webalkalmazás, amelyet párok, családok és közös háztartások számára fejlesztettek ki. Valós időben szinkronizál telefonok, táblagépek és asztali számítógépek között WebSockets-en keresztül. Offline is működik Progressive Web App-ként. A termékeket egyedi szakaszokba rendezi, fuzzy automatikus kiegészítéssel, amely a saját vásárlási előzményeiből merít.
A Koffan saját VPS-en történő üzemeltetése a háztartási bevásárlólistát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja, nem pedig egy bevásárló SaaS-en. Go nyelven íródott, beágyazott SQLite adatbázissal. Körülbelül 2,5 MB RAM-ot és 16 MB lemezterületet foglal. Tizenhárom nyelvre fordítva érhető el, és tartalmazza a brute-force bejelentkezés elleni védelmet. Opcionális REST API-t is biztosít az automatizálásokhoz, migrációkhoz és integrációkhoz.
A Koffan főbb funkciói
Valós idejű szinkronizálás
A WebSocket-alapú élő frissítések minden háztartásbeli tagot ugyanazon a listán tartanak, ahogy az elemeket hozzáadják, ellenőrzik vagy szerkesztik.
Offline PWA
Telepítse a telefonja kezdőképernyőjére és internetkapcsolat nélkül is hozzáadhat vagy kipipálhat elemeket — a módosítások online szinkronizálódnak.
Több lista
Hozzon létre külön listákat üzletenként vagy célonként, egyedi ikonokkal, és használja újra a termékkategóriákat, mint például tejtermékek, zöldségek vagy tisztítószerek.
Ultrakönnyű lábnyom
Go nyelven íródott, SQLite háttérrel — körülbelül 16 MB lemezterületet és 2,5 MB RAM-ot foglal, ideális még a legkisebb VPS csomaghoz is.
Intelligens automatikus kiegészítés
A fuzzy keresés termékeket javasol a korábbi vásárlási előzményeiből, és megjegyzi, hogy melyik részhez tartozik az egyes tétel.
REST API hozzáférés
Az opcionális API token programozott hozzáférést biztosít automatizálásokhoz, integrációkhoz és listák példányok közötti migrálásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Koffan szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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