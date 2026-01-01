Telepítse a Squidexet egyetlen kattintással.
API-központú fej nélküli CMS GraphQL és REST API-kkal a tartalom bármely csatornán vagy frontend-en keresztüli szolgáltatására.
Válasszon VPS csomagot a Squidex szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Squidex
A Squidex egy nyílt forráskódú headless CMS, amely REST és GraphQL API-kon keresztül teszi közzé a tartalmat. Bármely frontend – webes vagy mobilalkalmazások, illetve szerveroldali rendszerek – lekérheti a tartalmat, anélkül, hogy egy adott renderelési réteghez kötődne. A tartalomsémák a Squidex felhasználói felületén vannak definiálva, teljes körű támogatással a hivatkozások, eszközök, lokalizáció és érvényesítési szabályok számára.
A Squidex saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a tartalom tárolásának helye és a hozzáférés felett. A SaaS headless CMS platformok API-hívásonként vagy felhasználónként számolnak fel díjat. Egy saját üzemeltetésű példány viszont nem rendelkezik használati korlátokkal. Ráadásul minden tartalmi adatot a saját infrastruktúráján belül tart.
A Squidex főbb funkciói
GraphQL és REST API-k
Lekérdezheti és továbbíthatja a tartalmat GraphQL és REST végpontokon keresztül, így bármely frontend stack felhasználhatja egyedi adapterek nélkül.
Rugalmas tartalom sémák
Tartalomtípusok definiálása egyéni mezőkkel, érvényesítési szabályokkal, hivatkozásokkal és beágyazott komponensekkel a vizuális sémaszerkesztő segítségével.
Eszközkezelés
Képek és fájlok feltöltése, rendszerezése és átalakítása közvetlenül a Squidexben, az asset pipeline-ba beépített átméretezési és vágási műveletekkel.
Többnyelvű tartalom
Modellezett tartalom beépített lokalizációs támogatással, így minden mező tartalmazhat fordításokat minden konfigurált területi beállításhoz.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Rendeljen szerkesztőknek, fejlesztőknek és külső ügyfeleknek különböző engedélyszinteket alkalmazásonként, sémánként vagy tartalomtípusonként.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Squidex szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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