A Squidex egy nyílt forráskódú headless CMS, amely REST és GraphQL API-kon keresztül teszi közzé a tartalmat. Bármely frontend – webes vagy mobilalkalmazások, illetve szerveroldali rendszerek – lekérheti a tartalmat, anélkül, hogy egy adott renderelési réteghez kötődne. A tartalomsémák a Squidex felhasználói felületén vannak definiálva, teljes körű támogatással a hivatkozások, eszközök, lokalizáció és érvényesítési szabályok számára.

A Squidex saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a tartalom tárolásának helye és a hozzáférés felett. A SaaS headless CMS platformok API-hívásonként vagy felhasználónként számolnak fel díjat. Egy saját üzemeltetésű példány viszont nem rendelkezik használati korlátokkal. Ráadásul minden tartalmi adatot a saját infrastruktúráján belül tart.