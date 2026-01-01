Telepítse az OpenCloudot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú fájlszinkronizálási, megosztási és együttműködési platform — szuverén alternatíva a Nextcloud és a Google Drive számára.
Válasszon VPS csomagot a OpenCloud szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenCloud
Az OpenCloud egy modern, nyílt forráskódú platform fájlszinkronizálásra, megosztásra és csapatmunkára. Go nyelven készült a teljesítmény és a minimális erőforrásigény érdekében. Privát felhőtárhely-élményt nyújt harmadik féltől származó szolgáltatásokra vagy gyártói infrastruktúrára való támaszkodás nélkül. A hagyományos fájlszinkronizálási megoldásokkal ellentétben az OpenCloud beépített identitásszolgáltatót tartalmaz, így egyetlen konténerként fut, külső adatbázis vagy LDAP szerver nélkül.
Az OpenCloud saját VPS-en történő üzemeltetése teljes szuverenitást biztosít a fájljai és együttműködési adatai felett. A dokumentumok, fényképek, megosztott mappák és felhasználói fiókok mind az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek platform által előírt tárhelykorlátok, és az adathozzáféréséhez sem kötődik előfizetés.
A OpenCloud főbb funkciói
Egykonténeres telepítés
A beépített identitáskezelés azt jelenti, hogy az OpenCloud egyetlen konténerként települ, külső adatbázis vagy LDAP szerver nélkül.
Fájlszinkronizálás és megosztás
Fájlok szinkronizálása asztali és mobil kliensek között, valamint mappák vagy egyedi fájlok megosztása részletes engedélykezeléssel.
WebDAV és CalDAV Hozzáférés
Csatlakoztassa a tárhelyét hálózati meghajtóként WebDAV-on keresztül, és kezelje a naptárakat és névjegyeket CalDAV és CardDAV protokollokon keresztül.
Asztali és mobil kliensek
A hivatalos szinkronizáló kliensek Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszerekhez elérhetővé teszik a fájlokat az összes eszközén.
Collabora Office integráció
Adja hozzá a Collabora Online-t a dokumentumok, táblázatok és prezentációk böngészőalapú szerkesztésének engedélyezéséhez anélkül, hogy elhagyná a fájlkezelőjét.
Részletes jelszó szabályzatok
Minimális hosszúság, karakterosztály-követelmények és egy tiltott jelszavak listájának érvényesítése a szervezeti biztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenCloud szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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