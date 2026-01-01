Az OpenCloud egy modern, nyílt forráskódú platform fájlszinkronizálásra, megosztásra és csapatmunkára. Go nyelven készült a teljesítmény és a minimális erőforrásigény érdekében. Privát felhőtárhely-élményt nyújt harmadik féltől származó szolgáltatásokra vagy gyártói infrastruktúrára való támaszkodás nélkül. A hagyományos fájlszinkronizálási megoldásokkal ellentétben az OpenCloud beépített identitásszolgáltatót tartalmaz, így egyetlen konténerként fut, külső adatbázis vagy LDAP szerver nélkül.

Az OpenCloud saját VPS-en történő üzemeltetése teljes szuverenitást biztosít a fájljai és együttműködési adatai felett. A dokumentumok, fényképek, megosztott mappák és felhasználói fiókok mind az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek platform által előírt tárhelykorlátok, és az adathozzáféréséhez sem kötődik előfizetés.