Telepítse a Locustot egyetlen kattintással.
Szkriptelhető Python terheléses tesztelési keretrendszer egyidejű felhasználók szimulálására, egy valós idejű webes irányítópulttal.
Válasszon VPS csomagot a Locust szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Locust
A Locust egy nyílt forráskódú, Python-alapú terheléstesztelő eszköz. Lehetővé teszi a mérnöki csapatoknak, hogy egyszerű Python kódban definiálják a felhasználói viselkedést, és több millió egyidejű kérést indítsanak bármilyen HTTP vagy egyedi protokoll célpont ellen.
A GUI-alapú eszközökkel ellentétben a Locust forgatókönyvek verziókövetett szkriptek. Ezáltal a tesztek könnyen áttekinthetők, paraméterezhetők és integrálhatók a CI/CD pipeline-okba.
A beépített webes UI élő átviteli sebességet, válaszidő-percentiliseket és hibaarányokat mutat a tesztek futása közben. Lehetővé teszi a felhasználók valós idejű növelését vagy csökkentését újraindítás nélkül.
A Locust saját VPS-en történő üzemeltetése távol tartja a tesztforgalmat és a hitelesítő adatokat a harmadik féltől származó SaaS infrastruktúrától. Emellett lehetővé teszi a terhelésgenerátor célrendszerhez közeli elhelyezését a mesterséges hálózati késleltetés minimalizálása érdekében.
A Locust főbb funkciói
Python Locustfiles
Írjon tesztforgatókönyveket egyszerű Python osztályokként, teljes hozzáféréssel a standard könyvtárhoz és a harmadik féltől származó csomagokhoz, lehetővé téve a verziókövetést és a CI integrációt.
Valós idejű webes irányítópult
Figyelje a másodpercenkénti kéréseket, a válaszidő-percentiliseket és a hibaarányokat élőben a böngészőjében, és módosítsa az egyidejű felhasználók számát a teszt leállítása nélkül.
Elosztott terhelésgenerálás
Adjon hozzá munkavégző csomópontokat a terhelés koordinálásához több gépről, skálázva több millió egyidejű felhasználóig, központilag gyűjtött összesített statisztikákkal.
Bármilyen protokoll támogatás
Tesztelje a REST API-kat, WebSockets-et, gRPC-t és az egyedi TCP protokollokat az alap User osztályt bármilyen Python könyvtárral kiterjesztve.
Headless CI mód
Futtasson teszteket nem interaktívan, konfigurálható sikeres/sikertelen küszöbértékekkel a hibaarányok és a késleltetés alapján, hogy automatikusan szabályozza a telepítéseket a pipeline-jában.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Locust szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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