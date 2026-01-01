A Locust egy nyílt forráskódú, Python-alapú terheléstesztelő eszköz. Lehetővé teszi a mérnöki csapatoknak, hogy egyszerű Python kódban definiálják a felhasználói viselkedést, és több millió egyidejű kérést indítsanak bármilyen HTTP vagy egyedi protokoll célpont ellen.

A GUI-alapú eszközökkel ellentétben a Locust forgatókönyvek verziókövetett szkriptek. Ezáltal a tesztek könnyen áttekinthetők, paraméterezhetők és integrálhatók a CI/CD pipeline-okba.

A beépített webes UI élő átviteli sebességet, válaszidő-percentiliseket és hibaarányokat mutat a tesztek futása közben. Lehetővé teszi a felhasználók valós idejű növelését vagy csökkentését újraindítás nélkül.

A Locust saját VPS-en történő üzemeltetése távol tartja a tesztforgalmat és a hitelesítő adatokat a harmadik féltől származó SaaS infrastruktúrától. Emellett lehetővé teszi a terhelésgenerátor célrendszerhez közeli elhelyezését a mesterséges hálózati késleltetés minimalizálása érdekében.