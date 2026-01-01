Telepítse a Mattermostot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú csapatkommunikációs platform teljes adatbirtoklással és vállalati szintű biztonsági vezérlőkkel.
Válasszon VPS csomagot a Mattermost szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mattermost
A Mattermost egy saját üzemeltetésű csapatmunka platform. Slack-szerű üzenetküldést, fájlmegosztást, hanghívásokat és munkafolyamat-automatizálást biztosít, anélkül, hogy lemondana adatai feletti irányításról. Műszaki és biztonságtudatos csapatok számára készült. Támogatja a szálazott csatornákat, 800+ integrációt, az SSO-t, az LDAP-ot és a dobozból kivéve a megfelelőségi archiválást.
A Mattermost saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Minden üzenetet és fájlt az infrastruktúráján belül tart. Emellett megfelel az adatvédelmi követelményeknek, amelyek gyakoriak a kormányzati, pénzügyi és egészségügyi környezetekben, ahol a csak felhőalapú eszközök nem elfogadhatóak.
A Mattermost főbb funkciói
Szálazott üzenetküldés
Szervezett csapatbeszélgetések állandó csatornákon, teljes szöveges kereséssel a korlátlan üzenetelőzményben.
Gazdag integrációk
Csatlakozzon több mint 800 eszközhöz, beleértve a GitHubot, a Jirát, a Zoomot és a Jenkinst, webhookokkal, perjelparancsokkal és egy bővítmény piactérrel.
Hang és Videó
A beépített hang- és videóhívások képernyőmegosztással egy helyen tartják az együttműködést, anélkül, hogy külső eszközökre kellene váltani.
Vállalati biztonság
SSO, LDAP, szerepalapú engedélyek és megfelelőségi export teljesítik a szigorú biztonsági és szabályozási követelményeket.
Teljes adattulajdonjog
Minden üzenet és fájl a VPS-én található – nincs szolgáltatói hozzáférés, nincs felhasználónkénti díj, és nincs platformfüggőség.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mattermost szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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