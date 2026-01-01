A Mattermost egy saját üzemeltetésű csapatmunka platform. Slack-szerű üzenetküldést, fájlmegosztást, hanghívásokat és munkafolyamat-automatizálást biztosít, anélkül, hogy lemondana adatai feletti irányításról. Műszaki és biztonságtudatos csapatok számára készült. Támogatja a szálazott csatornákat, 800+ integrációt, az SSO-t, az LDAP-ot és a dobozból kivéve a megfelelőségi archiválást.

A Mattermost saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Minden üzenetet és fájlt az infrastruktúráján belül tart. Emellett megfelel az adatvédelmi követelményeknek, amelyek gyakoriak a kormányzati, pénzügyi és egészségügyi környezetekben, ahol a csak felhőalapú eszközök nem elfogadhatóak.