Az Etherpad egy nyílt forráskódú, web alapú kollaboratív szerkesztő. Lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre szerkessze ugyanazt a dokumentumot. A változások azonnal megjelennek minden résztvevő számára. Minden közreműködő szövege színkódolt, így könnyen látható, ki mit írt. Nincs szükség regisztrációra vagy szoftvertelepítésre – csak osszon meg egy linket, és kezdje meg a közös munkát.

Az Etherpad saját VPS-en való üzemeltetése biztosítja, hogy az érzékeny dokumentumok soha ne hagyják el a saját infrastruktúráját. A mellékelt PostgreSQL backend megbízható adatmegőrzést és teljes verziótörténetet biztosít. A bővíthető plugin rendszer lehetővé teszi képfeltöltés, feladatlisták és egyedi integrációk hozzáadását. Ezek a csapat munkafolyamatához igazodnak.