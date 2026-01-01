Telepítse az Etherpadet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, valós idejű, együttműködő szövegszerkesztő, ahol több felhasználó egyidejűleg írhat és szerkeszthet dokumentumokat.
Válasszon VPS csomagot a Etherpad szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Etherpad
Az Etherpad egy nyílt forráskódú, web alapú kollaboratív szerkesztő. Lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre szerkessze ugyanazt a dokumentumot. A változások azonnal megjelennek minden résztvevő számára. Minden közreműködő szövege színkódolt, így könnyen látható, ki mit írt. Nincs szükség regisztrációra vagy szoftvertelepítésre – csak osszon meg egy linket, és kezdje meg a közös munkát.
Az Etherpad saját VPS-en való üzemeltetése biztosítja, hogy az érzékeny dokumentumok soha ne hagyják el a saját infrastruktúráját. A mellékelt PostgreSQL backend megbízható adatmegőrzést és teljes verziótörténetet biztosít. A bővíthető plugin rendszer lehetővé teszi képfeltöltés, feladatlisták és egyedi integrációk hozzáadását. Ezek a csapat munkafolyamatához igazodnak.
A Etherpad főbb funkciói
Valós idejű közös szerkesztés
Minden résztvevő változtatásai azonnal megjelennek színkódolt hozzárendeléssel, így a csapatok együtt írhatnak egyesítési konfliktusok vagy zárolás nélkül.
Teljes Verzióelőzmények
Minden revízió egy idővonal-csúszkával tárolódik, amely lehetővé teszi a dokumentum bármely korábbi állapotának visszatekerését és visszaállítását.
Regisztráció nélkül
A résztvevők egy megosztott URL-en keresztül csatlakoznak a közös felületekhez fiókok létrehozása nélkül, ezzel csökkentve az egyszeri együttműködés akadályait külső vendégekkel.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse az Etherpadet bővítményekkel képek beágyazásához, feladatlistákhoz, exportálási formátumokhoz és eszközintegrációkhoz, hogy megfeleljen csapata specifikus igényeinek.
Admin panel
A webes admin felület lehetővé teszi a padok kezelését, a tevékenység figyelését és a szerverbeállítások konfigurálását közvetlen szerverhozzáférés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Etherpad szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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