A FeedCraft egy nyílt forráskódú RSS middleware. Ez bármely forrás feed és az olvasója közé ékelődik. Minden cikket átalakít konfigurálható feldolgozási lépésekkel, melyeket Crafts-nak nevezünk. Kivonhatja a teljes cikk szövegét csonka feedekből. Fejléceket és szövegtörzseket fordíthat le OpenAI-kompatibilis LLM segítségével. AI összefoglalókat és bevezetőket generálhat. Természetes nyelvi szabályokkal kiszűrheti a promóciós bejegyzéseket. Sőt, HTML oldalakat, JSON API-kat vagy keresési eredményeket is új RSS feedekké alakíthat.

A FeedCraft saját VPS-en történő üzemeltetése minden cikket és LLM promptot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Eltávolítja a megosztott nyilvános példányokat sújtó sebességkorlátokat és leállásokat. Lehetővé teszi, hogy az AI feldolgozást arra a szolgáltatóra irányítsa, amely a legjobban illeszkedik költségvetéséhez és nyelvi lefedettségéhez. Ilyen lehet az OpenAI, a Gemini, egy helyi Ollama modell vagy bármely OpenAI-kompatibilis végpont.