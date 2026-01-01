Telepítse a FeedCraftot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett RSS middleware, ami AI-t használ bármely feed fordítására, összefoglalására, szűrésére és tisztítására, mielőtt az eljut az olvasódhoz.
Válasszon VPS csomagot a FeedCraft szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FeedCraft
A FeedCraft egy nyílt forráskódú RSS middleware. Ez bármely forrás feed és az olvasója közé ékelődik. Minden cikket átalakít konfigurálható feldolgozási lépésekkel, melyeket Crafts-nak nevezünk. Kivonhatja a teljes cikk szövegét csonka feedekből. Fejléceket és szövegtörzseket fordíthat le OpenAI-kompatibilis LLM segítségével. AI összefoglalókat és bevezetőket generálhat. Természetes nyelvi szabályokkal kiszűrheti a promóciós bejegyzéseket. Sőt, HTML oldalakat, JSON API-kat vagy keresési eredményeket is új RSS feedekké alakíthat.
A FeedCraft saját VPS-en történő üzemeltetése minden cikket és LLM promptot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Eltávolítja a megosztott nyilvános példányokat sújtó sebességkorlátokat és leállásokat. Lehetővé teszi, hogy az AI feldolgozást arra a szolgáltatóra irányítsa, amely a legjobban illeszkedik költségvetéséhez és nyelvi lefedettségéhez. Ilyen lehet az OpenAI, a Gemini, egy helyi Ollama modell vagy bármely OpenAI-kompatibilis végpont.
A FeedCraft főbb funkciói
AI fordítás és összefoglalók
Cikkcímeket és -szövegeket fordítson le bármely célnyelvre, és fűzzön hozzá AI által generált összefoglalókat egy OpenAI-kompatibilis LLM-en keresztül, egyedi promptokkal Craftenként.
Teljes szövegű kinyerés
Cserélje le a csonkolt RSS kivonatokat teljes cikk tartalomra, beleértve egy böngészőben renderelt fulltext-plus módot azoknak a webhelyeknek, amelyek JavaScripten keresztül töltik be a szöveget.
HTML/JSON/Keresés RSS-re
Beépített vizuális generátorok tetszőleges weboldalakat, JSON API válaszokat (curl-importtal) és keresőmotorok eredményeit alakítanak stabil RSS-hírcsatornákká.
Hordozható és dokkoló módok
Előtagot adhat bármely hírcsatorna URL-hez egyszeri feldolgozáshoz. Vagy definiálhat nevezett recepteket az adminisztrációs felületen, hogy rögzítse azokat a véglegesen átalakított hírcsatorna URL-eket, amelyekre az olvasója feliratkozik.
AtomCraft és FlowCraft
Atomikus műveletek (proxy, limit, fordítás, összefoglalás, szépítés, reklám figyelmen kívül hagyása) összeállítása újrafelhasználható pipeline-okba, az egyes forrásfolyamokhoz igazítva.
Olvasófüggetlen köztes szoftver
Kompatibilis a FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux vagy bármely szabványos RSS-t használó olvasóval, anélkül, hogy plugin vagy fiók integráció szükséges lenne.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FeedCraft szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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