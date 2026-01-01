Az Umami egy gyors, nyílt forráskódú web analytics platform, amely nyomon követi a weboldal forgalmát cookie-k, fingerprinting vagy webhelyek közötti adatmegosztás nélkül. Alapértelmezetten GDPR-kompatibilis. Ezzel közvetlen alternatívája a Google Analytics-nek azon csapatok számára, amelyek előnyben részesítik a látogatók adatvédelmét és az adatok tulajdonjogát.

Az Umami VPS-en történő saját üzemeltetése azt jelenti, hogy minden látogatói adat az Ön infrastruktúráján marad, harmadik fél hozzáférése nélkül. Egyetlen PostgreSQL-alapú telepítés több weboldalt, egyéni eseményt és UTM kampányt is nyomon követhet egy tiszta, valós idejű dashboard-on keresztül, amely az egész csapat számára elérhető.