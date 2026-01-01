Telepítse az Umami Analytics-et egykattintásos telepítéssel.
Adatvédelem-központú, nyílt forráskódú webanalitikai alternatíva a Google Analyticshez, sütik nélkül és alapértelmezett GDPR-megfelelőséggel.
Válasszon VPS csomagot a Umami Analytics szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Umami Analytics
Az Umami egy gyors, nyílt forráskódú web analytics platform, amely nyomon követi a weboldal forgalmát cookie-k, fingerprinting vagy webhelyek közötti adatmegosztás nélkül. Alapértelmezetten GDPR-kompatibilis. Ezzel közvetlen alternatívája a Google Analytics-nek azon csapatok számára, amelyek előnyben részesítik a látogatók adatvédelmét és az adatok tulajdonjogát.
Az Umami VPS-en történő saját üzemeltetése azt jelenti, hogy minden látogatói adat az Ön infrastruktúráján marad, harmadik fél hozzáférése nélkül. Egyetlen PostgreSQL-alapú telepítés több weboldalt, egyéni eseményt és UTM kampányt is nyomon követhet egy tiszta, valós idejű dashboard-on keresztül, amely az egész csapat számára elérhető.
A Umami Analytics főbb funkciói
Sütimentes követés
Az Umami sütik vagy állandó azonosítók nélkül gyűjt elemzéseket, ezzel biztosítva a GDPR és CCPA azonnali megfelelőségét.
Több webhelyes támogatás
Kövesse nyomon korlátlan számú weboldalt egyetlen Umami telepítésből, külön irányítópultokkal és elkülönített adatokkal minden egyes tulajdonhoz.
Egyéni események
Nyomon követheti a gombkattintásokat, az űrlapbeküldéseket, a letöltéseket és bármilyen egyedi felhasználói interakciót a szokásos oldalmegtekintéseken túl.
Valós idejű irányítópult
Tekintse meg az élő látogatószámokat, a legnépszerűbb oldalakat, a hivatkozó forrásokat és az eszközök szerinti bontásokat, valós időben frissítve, oldalfrissítés nélkül.
UTM kampánykövetés
Mérje a marketingkampányok teljesítményét az összes nyomon követett webhelyén az UTM paraméterek követésével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Umami Analytics szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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