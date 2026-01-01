A Moodist egy nyílt forráskódú ambient hangkeverő, amellyel válogatott hangképeket rétegezhet. Így tökéletes hangkörnyezetet teremthet a fókuszáláshoz, pihenéshez vagy kreatív munkához. 84 gondosan kiválasztott hanggal – az esőtől és az erdő hangulatától a kávézó zajáig és a fehér zaj variációiig – egyedi mixeket hozhat létre. Ezeket az Ön hangulatához vagy feladatához igazíthatja, és elmentheti előbeállításként, hogy később újra felhasználhassa.

A hangkeverésen túl a Moodist egy sor produktivitási eszközt is tartalmaz, közvetlenül az interfészen. Ezek közé tartozik egy Pomodoro időzítő, visszaszámláló időzítő, légzőgyakorlatok, feladatlista és jegyzettömb. A mixek URL-en keresztül megoszthatók, így a kollégák vagy barátok ugyanarra a hangképre hangolódhatnak. Az önálló tárhely egy privát, mindig elérhető példányt biztosít Önnek saját VPS-én, anélkül, hogy harmadik féltől származó szolgáltatásra támaszkodna.