Telepítse a Moodistot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú környezeti hangkeverő 84 válogatott hangtájjal és beépített hatékonyságnövelő eszközökkel a fókuszáláshoz és a pihenéshez.
Válasszon VPS csomagot a Moodist szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Moodist
A Moodist egy nyílt forráskódú ambient hangkeverő, amellyel válogatott hangképeket rétegezhet. Így tökéletes hangkörnyezetet teremthet a fókuszáláshoz, pihenéshez vagy kreatív munkához. 84 gondosan kiválasztott hanggal – az esőtől és az erdő hangulatától a kávézó zajáig és a fehér zaj variációiig – egyedi mixeket hozhat létre. Ezeket az Ön hangulatához vagy feladatához igazíthatja, és elmentheti előbeállításként, hogy később újra felhasználhassa.
A hangkeverésen túl a Moodist egy sor produktivitási eszközt is tartalmaz, közvetlenül az interfészen. Ezek közé tartozik egy Pomodoro időzítő, visszaszámláló időzítő, légzőgyakorlatok, feladatlista és jegyzettömb. A mixek URL-en keresztül megoszthatók, így a kollégák vagy barátok ugyanarra a hangképre hangolódhatnak. Az önálló tárhely egy privát, mindig elérhető példányt biztosít Önnek saját VPS-én, anélkül, hogy harmadik féltől származó szolgáltatásra támaszkodna.
A Moodist főbb funkciói
Rétegelt hangkeverés
Kombináljon egyszerre több környezeti hangot, és állítsa be az egyes hangerőszinteket, hogy személyre szabott hangzásvilágot hozzon létre.
Produktivitás csomag
A Pomodoro időzítő, a visszaszámláló, a légzőgyakorlatok, a feladatlista és a jegyzetfüzet mind ugyanabba az interfészbe vannak beépítve – nincs szükség külön alkalmazásokra.
Megosztható mixek
Exportálja jelenlegi hangtáját URL-ként, így a csapattársak vagy barátok azonnal betölthetik és meghallgathatják ugyanazt a mixet.
Előbeállítás kezelés
Mentse, nevezze el és töltse be újra kedvenc hangtájait, hogy egyetlen kattintással visszatérhessen a megfelelő környezetbe.
Progresszív webalkalmazás
Telepítse a Moodistot kezdőképernyőjére offline hozzáféréshez és natív alkalmazásélményért asztali és mobil eszközökön egyaránt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Moodist szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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