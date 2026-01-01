Telepítse a LightRAG-ot egykattintásos telepítéssel.
Egyszerű és gyors lekérdezés-alapú generációs keretrendszer, amely a vektoros keresést tudásgráfokkal ötvözi a komplex dokumentumelemzéshez.
Válasszon VPS csomagot a LightRAG szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LightRAG
A LightRAG egy könnyű, lekérdezés-alapú generációs keretrendszer, amelyet komplex dokumentumok elemzésére terveztek olyan területeken, mint a jog, az egészségügy és a pénzügy. A vektor-alapú RAG és a gráf-alapú RAG közötti szakadékot hidalja át. Ezt úgy teszi, hogy a tudásgráfokat és a vektoros beágyazásokat egyetlen, kettős szintű architektúrában kezeli. Ez drámaian csökkenti az LLM hívások számát az indexelés és a lekérdezés során, a közösségi jelentéseken alapuló GraphRAG implementációkhoz képest.
A LightRAG saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja dokumentumait, beágyazásait és tudásgráfját. Csatlakozzon az OpenAI-hoz, az Azure-hoz, az Ollamához, az Anthropic-hoz vagy bármely OpenAI-kompatibilis végponthoz. Frissítse a tudásbázisokat fokozatosan anélkül, hogy újraépítené a globális indexet. Így a dinamikus adatok frissek maradnak túlzott újrafeldolgozási költségek nélkül.
A LightRAG főbb funkciói
Kétszintű lekérés
Vektorbeágyazások és tudásgráf entitások egyesülnek egyetlen pipeline-ban, felülmúlva a lapos vektoros keresést a dokumentumok közötti érvelésben, miközben alacsonyan tartják az indexelési költségeket.
Fokozatos tudásfrissítések
Új dokumentumok beolvadnak a meglévő gráfba anélkül, hogy újraépítenék a globális indexet, így a dinamikus adatok frissek maradnak drága újrafeldolgozás nélkül.
Multi-LLM szolgáltatói támogatás
Csatlakozzon az OpenAI-hoz, Azure-hoz, Ollamához, Anthropic-hoz, Bedrock-hoz vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis végponthoz anélkül, hogy újraírná a promptokat vagy újraindexelné a dokumentumait.
Öt lekérdezési mód
Váltson a Naive, Local, Global, Hybrid és Mix lekérési stratégiák között, hogy a lekérdezés összetettségét a késleltetési és költségkövetelményekhez igazítsa.
Beépített webes UI
Böngészőalapú irányítópult dokumentumok betöltéséhez, lekérdezések futtatásához és az elkészült tudásgráf interaktív megjelenítéséhez.
REST API integrációkhoz
A hitelesített REST végpontok lehetővé teszik a LightRAG beágyazását meglévő alkalmazásokba és automatizálják a dokumentumbeviteli folyamatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LightRAG szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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