A LightRAG egy könnyű, lekérdezés-alapú generációs keretrendszer, amelyet komplex dokumentumok elemzésére terveztek olyan területeken, mint a jog, az egészségügy és a pénzügy. A vektor-alapú RAG és a gráf-alapú RAG közötti szakadékot hidalja át. Ezt úgy teszi, hogy a tudásgráfokat és a vektoros beágyazásokat egyetlen, kettős szintű architektúrában kezeli. Ez drámaian csökkenti az LLM hívások számát az indexelés és a lekérdezés során, a közösségi jelentéseken alapuló GraphRAG implementációkhoz képest.

A LightRAG saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja dokumentumait, beágyazásait és tudásgráfját. Csatlakozzon az OpenAI-hoz, az Azure-hoz, az Ollamához, az Anthropic-hoz vagy bármely OpenAI-kompatibilis végponthoz. Frissítse a tudásbázisokat fokozatosan anélkül, hogy újraépítené a globális indexet. Így a dinamikus adatok frissek maradnak túlzott újrafeldolgozási költségek nélkül.