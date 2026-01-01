A Wiki.js egy modern, saját üzemeltetésű wiki platform, amely Node.js-re épül és PostgreSQL támogatással rendelkezik. Vizuális WYSIWYG szerkesztővel, markdown támogatással, teljes szöveges kereséssel, minden oldal verzióelőzményeivel és részletes hozzáférés-vezérlési szabályzatokkal rendelkezik. Ezáltal személyes tudásbázisokhoz és vállalati dokumentációhoz egyaránt alkalmas.

A Wiki.js saját üzemeltetése VPS-en privát és hozzáférhető dokumentációt eredményez, SaaS előfizetés nélkül. Integrálható LDAP, OAuth, SAML és több tucat külső hitelesítési szolgáltatóval. Támogatja a 40+ felületi nyelvet, és modul alapú tárolási háttérrendszereket kínál, mint például a Git és a felhő alapú objektumtárolás.