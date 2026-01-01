Telepítse a Wiki.js-t egyetlen kattintással.
Modern nyílt forráskódú wiki platform WYSIWYG szerkesztéssel, teljes szöveges kereséssel, verziókövetéssel és többféle hitelesítési támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Wiki.js szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wiki.js
A Wiki.js egy modern, saját üzemeltetésű wiki platform, amely Node.js-re épül és PostgreSQL támogatással rendelkezik. Vizuális WYSIWYG szerkesztővel, markdown támogatással, teljes szöveges kereséssel, minden oldal verzióelőzményeivel és részletes hozzáférés-vezérlési szabályzatokkal rendelkezik. Ezáltal személyes tudásbázisokhoz és vállalati dokumentációhoz egyaránt alkalmas.
A Wiki.js saját üzemeltetése VPS-en privát és hozzáférhető dokumentációt eredményez, SaaS előfizetés nélkül. Integrálható LDAP, OAuth, SAML és több tucat külső hitelesítési szolgáltatóval. Támogatja a 40+ felületi nyelvet, és modul alapú tárolási háttérrendszereket kínál, mint például a Git és a felhő alapú objektumtárolás.
A Wiki.js főbb funkciói
Fejlett szerkesztési lehetőségek
Írjon vizuális WYSIWYG szerkesztővel, egyszerű Markdownnal vagy AsciiDoc szerkesztővel, az Ön preferenciái és képzettségi szintje szerint.
Teljes szöveges keresés
Azonnal megtalálhat bármilyen tartalmat az összes wiki oldalon, gyors, pontos teljes szöveges indexeléssel, amelyet a PostgreSQL háttérrendszer működtet.
Verzióelőzmények
Minden oldalszerkesztésről verzió készül, így összehasonlíthatja a változásokat az idő múlásával, és visszaállíthatja a tartalom bármely korábbi verzióját.
Hozzáférési vezérlés
Határozzon meg részletes olvasási és írási jogosultságokat oldalanként, csoportonként vagy szekciónként, annak szabályozására, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti a wiki minden részét.
Multi-auth integráció
Csatlakozzon LDAP-hoz, OAuth 2.0-hoz, SAML-hez, vagy több tucatnyi közösségi bejelentkezési szolgáltatóhoz a központosított felhasználói hitelesítéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wiki.js szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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