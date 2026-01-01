Telepítse a Coder-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú platform saját üzemeltetésű felhőalapú fejlesztői környezetek kiépítéséhez Terraform sablonokból, saját infrastruktúráján.
Válasszon VPS csomagot a Coder szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Coder
A Coder a vezető nyílt forráskódú platform a saját üzemeltetésű felhőalapú fejlesztői környezetekhez. Mérnöki szervezetek használják fejlesztői infrastruktúrájuk szabványosítására, biztonságossá tételére és skálázására. A platformcsapatok a munkaterületeket Terraform sablonokként definiálják. Ezek meghatározzák az IDE-t, a függőségeket, az erőforrás-elosztást és a hálózati hozzáférést. A fejlesztők így percek alatt indíthatnak konzisztens, kódolásra kész környezeteket, ahelyett, hogy napokat töltenének a helyi beállítással.
A Coder saját üzemeltetése a VPS-en azt jelenti, hogy a forráskód és a hitelesítő adatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ezáltal megfelel a szigorú biztonsági és megfelelőségi követelményeknek. A Docker socket integráció lehetővé teszi a Coder számára, hogy konténer alapú munkaterületeket biztosítson közvetlenül a gazdagépen. Ezáltal minden fejlesztő izolált környezeteket kap, melyeket a VPS számítási kapacitása támogat. Ön pedig megőrzi a központosított ellenőrzést az erőforrások, a naplók és a hozzáférési szabályzatok felett.
A Coder főbb funkciói
Terraform munkaterület sablonok
Határozza meg a reprodukálható fejlesztői környezeteket kódként és biztosítson egységes munkaterületeket minden fejlesztő számára egy kattintással.
Bármely IDE támogatott
Fejlesztők csatlakoznak VS Code, JetBrains vagy böngészőalapú szerkesztők segítségével SSH-n keresztül, anélkül, hogy megváltoztatnák a megszokott munkafolyamatukat.
Automatikus indítás és automatikus leállítás
A munkaterületek automatikusan elindulnak hozzáféréskor és leállnak ütemezés szerint, csökkentve az üresjárati erőforrás-felhasználást és az infrastruktúra költségeit.
SSO és auditnaplózás
Integrálja az OIDC-vel, a GitHubbal vagy a vállalati identitásszolgáltatókkal, és tartson fenn teljes auditnaplókat a biztonság és a megfelelőség érdekében.
Erőforrás-kvóták
Állítson be felhasználónkénti CPU és memória korlátokat, hogy megakadályozza az elszabadult munkaterületeket az összes rendelkezésre álló VPS erőforrás felhasználásától.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Coder szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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