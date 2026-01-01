A Coder a vezető nyílt forráskódú platform a saját üzemeltetésű felhőalapú fejlesztői környezetekhez. Mérnöki szervezetek használják fejlesztői infrastruktúrájuk szabványosítására, biztonságossá tételére és skálázására. A platformcsapatok a munkaterületeket Terraform sablonokként definiálják. Ezek meghatározzák az IDE-t, a függőségeket, az erőforrás-elosztást és a hálózati hozzáférést. A fejlesztők így percek alatt indíthatnak konzisztens, kódolásra kész környezeteket, ahelyett, hogy napokat töltenének a helyi beállítással.

A Coder saját üzemeltetése a VPS-en azt jelenti, hogy a forráskód és a hitelesítő adatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ezáltal megfelel a szigorú biztonsági és megfelelőségi követelményeknek. A Docker socket integráció lehetővé teszi a Coder számára, hogy konténer alapú munkaterületeket biztosítson közvetlenül a gazdagépen. Ezáltal minden fejlesztő izolált környezeteket kap, melyeket a VPS számítási kapacitása támogat. Ön pedig megőrzi a központosított ellenőrzést az erőforrások, a naplók és a hozzáférési szabályzatok felett.