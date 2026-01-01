Telepítse a Microcksot egyetlen kattintással.
A CNCF inkubációs platformja API-mockinghoz és szerződéses teszteléshez REST, GraphQL, gRPC és AsyncAPI protokollokon keresztül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Microcks
A Microcks egy nyílt forráskódú, felhőalapú platform API-k szimulálására és tesztelésére minden fő protokollon keresztül — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP és AsyncAPI. A kézzel írt stubs karbantartása helyett a csapatok importálják meglévő API szerződéseiket. A Microcks automatikusan valósághű mock-okat generál, amelyek a valós szolgáltatási viselkedést tükrözik. Ez felgyorsítja a fejlesztést, anélkül, hogy a backend csapatokra kellene várni.
CNCF inkubációs projektként a Microcks CI/CD integrációra készült, és természetesen illeszkedik a DevOps pipeline-okba. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít az API tesztadatok felett. Megszünteti a külső SaaS függőségeket, és lehetővé teszi belső szolgáltatások szimulálását, amelyeket a felhőalapú tesztelési platformok soha nem érhetnek el.
A Microcks főbb funkciói
Többprotokollos API mockolás
Szimulálja a REST, GraphQL, gRPC, SOAP és AsyncAPI szolgáltatásokat egyetlen platformról — nincs szükség külön eszközökre minden protokollhoz.
Szerződésvezérelt tesztelés
Importálja az OpenAPI, AsyncAPI, Postman vagy gRPC specifikációkat, és automatikusan ellenőrizze, hogy az implementációi megfelelnek-e a megállapodás szerinti szerződéseknek a CI/CD pipeline-okban.
Dinamikus válaszgenerálás
Használjon sablonozást és kifejezéseket a mock válaszokban valósághű, változatos adatok generálásához statikus adatok helyett, javítva a tesztlefedettséget.
CI/CD folyamatintegráció
A GitHub Actions, Jenkins és Tekton natív támogatása lehetővé teszi, hogy megfelelőségi teszteket futtasson automatikusan minden commitnál kézi beavatkozás nélkül.
Postman kollekció importálása
Használja újra meglévő Postman gyűjteményeit mock definíciókként és tesztcsomagokként, megvédve a csapatának az API dokumentációba már befektetett munkáját.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Microcks szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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