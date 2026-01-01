A Microcks egy nyílt forráskódú, felhőalapú platform API-k szimulálására és tesztelésére minden fő protokollon keresztül — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP és AsyncAPI. A kézzel írt stubs karbantartása helyett a csapatok importálják meglévő API szerződéseiket. A Microcks automatikusan valósághű mock-okat generál, amelyek a valós szolgáltatási viselkedést tükrözik. Ez felgyorsítja a fejlesztést, anélkül, hogy a backend csapatokra kellene várni.

CNCF inkubációs projektként a Microcks CI/CD integrációra készült, és természetesen illeszkedik a DevOps pipeline-okba. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít az API tesztadatok felett. Megszünteti a külső SaaS függőségeket, és lehetővé teszi belső szolgáltatások szimulálását, amelyeket a felhőalapú tesztelési platformok soha nem érhetnek el.