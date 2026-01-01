Telepítse a WireMockot egyetlen kattintással.
Iparági szabvány HTTP API mock szerver REST szolgáltatások szimulálására, szélsőséges esetek tesztelésére és párhuzamos fejlesztésre.
Válasszon VPS csomagot a WireMock szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WireMock
A WireMock egy nyílt forráskódú HTTP API szimulátor, amely lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy a valós szolgáltatásokat programozható mockokkal helyettesítsék. A stúbokat REST API-n vagy JSON fájlokon keresztül definiálhatja. A bejövő kéréseket URL, fejlécek, lekérdezési paraméterek, sütik vagy törzstartalom alapján illesztheti. Dinamikus válaszokat adhat vissza, amelyeket Handlebars sablonozással generált. Rögzítse a valós forgalmat, és játssza le később, hogy offline reprodukálja a gyártási forgatókönyveket.
A WireMock saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden csapat számára megosztott mock környezetet biztosít. Ez a környezet használható szerződéses teszteléshez, demó adatokhoz és harmadik féltől származó API helyettesítőkhöz. Emellett alkalmas káosz forgatókönyvekhez is, mint például a késleltetés injektálása vagy a hibásan formázott adatcsomagok. A tartós kötetek érintetlenül tartják a leképezési definíciókat, válaszfájlokat és egyéni kiterjesztéseket az újratelepítések során, így a tesztelési segédeszközök a szerverrel együtt utaznak.
A WireMock főbb funkciói
Rugalmas kérés egyeztetés
Egyeztesse a bejövő HTTP kéréseket URL mintákkal, fejlécekkel, lekérdezési paraméterekkel, sütikkel, valamint JSON vagy XML törzstartalommal a pontos stub kiválasztásához.
Dinamikus válasz sablonozás
Azonnal generáljon válaszokat Handlebars sablonok használatával, hozzáféréssel a kérés adataihoz, véletlen értékekhez, dátumokhoz és egyéni segédprogramokhoz.
Felvétel és lejátszás
Rögzítse a valós upstream-ről érkező élő forgalmat, és játssza vissza a rögzített interakciókat később, hogy hálózati függőségek nélkül reprodukálhassa a forgatókönyveket.
Hiba- és késleltetés-szimuláció
Beszúrhat konfigurálható késleltetéseket, megszakított kapcsolatokat és hibásan formázott adatcsomagokat, hogy tesztelje, hogyan kezeli az alkalmazása a megbízhatatlan alsóbb rétegbeli szolgáltatásokat.
Állapotfüggő forgatókönyvek
Modellezze a többlépéses munkafolyamatokat állapotgépekkel, így ugyanaz a végpont különböző válaszokat adhat vissza a korábbi interakcióktól függően.
Adminisztrációs REST API
Kezelje a stubokat, a kérésnaplókat, a forgatókönyveket és a felvételeket programozottan az admin API-n keresztül a CI/CD automatizálás és az eszközintegrációk céljából.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WireMock szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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