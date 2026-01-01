A WireMock egy nyílt forráskódú HTTP API szimulátor, amely lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy a valós szolgáltatásokat programozható mockokkal helyettesítsék. A stúbokat REST API-n vagy JSON fájlokon keresztül definiálhatja. A bejövő kéréseket URL, fejlécek, lekérdezési paraméterek, sütik vagy törzstartalom alapján illesztheti. Dinamikus válaszokat adhat vissza, amelyeket Handlebars sablonozással generált. Rögzítse a valós forgalmat, és játssza le később, hogy offline reprodukálja a gyártási forgatókönyveket.

A WireMock saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden csapat számára megosztott mock környezetet biztosít. Ez a környezet használható szerződéses teszteléshez, demó adatokhoz és harmadik féltől származó API helyettesítőkhöz. Emellett alkalmas káosz forgatókönyvekhez is, mint például a késleltetés injektálása vagy a hibásan formázott adatcsomagok. A tartós kötetek érintetlenül tartják a leképezési definíciókat, válaszfájlokat és egyéni kiterjesztéseket az újratelepítések során, így a tesztelési segédeszközök a szerverrel együtt utaznak.