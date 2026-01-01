A NetBox a vezető nyílt forráskódú platform a hálózati infrastruktúra modellezésére és dokumentálására. Eredetileg a DigitalOcean fejlesztette ki. Átfogó, megbízható adatforrásként szolgál az IP-címkezelés (IPAM) és az adatközponti infrastruktúra-kezelés (DCIM) terén. Továbbá kezeli az áramköröket, a kapcsolatokat és a virtualizációs erőforrásokat. A hálózati mérnökök a NetBoxot használják minden eszköz, kábel, IP-cím és VLAN nyomon követésére teljes infrastruktúrájukban.

A NetBox saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja az összes hálózati dokumentációt, és hozzáférhetővé teszi az üzemeltetési csapat számára. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t az adattároláshoz. A Redis a gyorsítótárazást és a háttérfeladatokat végzi. Egy dedikált feldolgozó folyamat biztosítja a megbízható feladatvégrehajtást. Egy adminisztrátori fiók automatikusan létrejön az első indításkor a telepítés során konfigurált hitelesítő adatokkal.