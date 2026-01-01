Nyílt forráskódú hálózati infrastruktúra modellező és dokumentációs platform IP-címek, rackek és áramkörök számára.
Válasszon VPS csomagot a NetBox szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NetBox
A NetBox a vezető nyílt forráskódú platform a hálózati infrastruktúra modellezésére és dokumentálására. Eredetileg a DigitalOcean fejlesztette ki. Átfogó, megbízható adatforrásként szolgál az IP-címkezelés (IPAM) és az adatközponti infrastruktúra-kezelés (DCIM) terén. Továbbá kezeli az áramköröket, a kapcsolatokat és a virtualizációs erőforrásokat. A hálózati mérnökök a NetBoxot használják minden eszköz, kábel, IP-cím és VLAN nyomon követésére teljes infrastruktúrájukban.
A NetBox saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja az összes hálózati dokumentációt, és hozzáférhetővé teszi az üzemeltetési csapat számára. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t az adattároláshoz. A Redis a gyorsítótárazást és a háttérfeladatokat végzi. Egy dedikált feldolgozó folyamat biztosítja a megbízható feladatvégrehajtást. Egy adminisztrátori fiók automatikusan létrejön az első indításkor a telepítés során konfigurált hitelesítő adatokkal.
A NetBox főbb funkciói
IP-cím kezelés
Kövesse nyomon az IP-előtagokat, címeket, tartományokat és VLAN-okat hierarchikus szervezéssel és kihasználtságkövetéssel.
Eszközleltár
Modellezze a hálózati eszközöket, eszköztípusokat, gyártókat és platformokat rack elrendezési diagramokkal és kábelnyomvonalakkal.
Áramkörkövetés
Dokumentálja a WAN áramköröket, szolgáltatókat és kapcsolatokat A/Z végpont-hozzárendeléssel és szerződéses adatokkal.
REST és GraphQL API-k
Teljes REST és GraphQL API-k lehetővé teszik az automatizálást, az integrációt a felügyeleti eszközökkel és a programozható infrastruktúra-kezelést.
Egyéni mezők
Bővítsen bármilyen objektumtípust egyéni mezőkkel, címkékkel és érvényesítési szabályokkal, hogy megfeleljen szervezete specifikus dokumentációs igényeinek.
Változásnaplózás
Teljes auditnapló az infrastruktúra nyilvántartásokhoz történt minden változásról, felhasználói hozzárendeléssel és időbélyegekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NetBox szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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