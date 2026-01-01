Telepítse a Fliptet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett funkciójelző-kezelő platform Git-natív tárolással és fejlett célzási képességekkel.
Válasszon VPS csomagot a Flipt szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Flipt
A Flipt egy nyílt forráskódú funkciójelző-kezelő platform, amely teljes kontrollt biztosít a fejlesztőcsapatoknak a kiadási folyamataik felett.
Lehetővé teszi a funkciójelző-konfigurációk tárolását a kód mellett Git tárolókban, integrálódva a csapat által már használt kódellenőrzési munkafolyamatokba. A webes felületen minden csapattag könnyedén létrehozhat funkciójelzőket, definiálhat felhasználói szegmenseket és konfigurálhat százalékos alapú bevezetéseket. Ehhez nincs szükség kódmódosításokra vagy újratelepítésekre.
A Flipt saját üzemeltetése VPS-en az érzékeny funkciójelző logikát és a felhasználói célzási adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ez biztosítja a biztonsági irányelveknek való megfelelést és megszünteti a szállítói függőséget. Ugyanazokat a képességeket kapja, mint a kereskedelmi funkciójelző szolgáltatások, a költségek töredékéért.
A Flipt főbb funkciói
Git-natív tárhely
Tárolja a funkciójelző konfigurációkat a Git tárolóiban, így biztosítva Önnek verziókövetést, kódellenőrzést és naplózási előzményeket minden módosításhoz.
Fejlett célzás
Határozza meg a felhasználói szegmenseket egyedi attribútumokkal, hogy a funkciókat specifikus csoportoknak vezesse be a teljes kiadás előtt.
Százalékos bevezetések
Fokozatosan vezessen be funkciókat a felhasználók egy százalékának, csökkentve a kockázatot és lehetővé téve az adatvezérelt döntéseket a teljes bevezetés előtt.
REST és gRPC API-k
Átfogó API-k és kliens SDK-k népszerű nyelvekhez lehetővé teszik bármely alkalmazás számára a jelzők kiértékelését minimális késleltetéssel.
Többkörnyezetes támogatás
Kezelheti a különálló jelzőkonfigurációkat fejlesztési, tesztelési és éles környezetekhez egyetlen példányból.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Flipt szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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