A Flipt egy nyílt forráskódú funkciójelző-kezelő platform, amely teljes kontrollt biztosít a fejlesztőcsapatoknak a kiadási folyamataik felett.

Lehetővé teszi a funkciójelző-konfigurációk tárolását a kód mellett Git tárolókban, integrálódva a csapat által már használt kódellenőrzési munkafolyamatokba. A webes felületen minden csapattag könnyedén létrehozhat funkciójelzőket, definiálhat felhasználói szegmenseket és konfigurálhat százalékos alapú bevezetéseket. Ehhez nincs szükség kódmódosításokra vagy újratelepítésekre.

A Flipt saját üzemeltetése VPS-en az érzékeny funkciójelző logikát és a felhasználói célzási adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ez biztosítja a biztonsági irányelveknek való megfelelést és megszünteti a szállítói függőséget. Ugyanazokat a képességeket kapja, mint a kereskedelmi funkciójelző szolgáltatások, a költségek töredékéért.