Az LLDAP egy könnyű, véleményvezérelt hitelesítési szerver, amely egy szabványos LDAP interfészt biztosít, barátságos webes adminisztrációs felülettel támogatva. Míg a hagyományos LDAP beállítások sémák, ACL-ek és slapd konfigurációk százait igénylik, az LLDAP alapértelmezett beállításokkal érkezik. Ezek közé tartoznak az előre definiált felhasználói/csoport/e-mail sémák, egy grafikus felhasználókezelő és egyetlen bináris fájl, amely milliszekundumok alatt elindul.

Az LLDAP saját VPS-en történő üzemeltetése egyetlen hiteles forrást biztosít a felhasználói fiókokhoz minden olyan saját üzemeltetésű alkalmazásban, amely LDAP-ot használ. Ez magában foglalja a Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana és még sok más alkalmazást, az OpenLDAP működési terhe nélkül. A felhasználók egy helyen élnek, a jelszómódosítások mindenhol érvényesülnek, és a csoportok központilag szabályozzák a hozzáférést.