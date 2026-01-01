LLDAP telepítése egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú hitelesítési szerver, amely véleményes, egyszerűsített LDAP háttérrendszert biztosít saját üzemeltetésű alkalmazásokhoz.
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Erre jó a LLDAP
Az LLDAP egy könnyű, véleményvezérelt hitelesítési szerver, amely egy szabványos LDAP interfészt biztosít, barátságos webes adminisztrációs felülettel támogatva. Míg a hagyományos LDAP beállítások sémák, ACL-ek és slapd konfigurációk százait igénylik, az LLDAP alapértelmezett beállításokkal érkezik. Ezek közé tartoznak az előre definiált felhasználói/csoport/e-mail sémák, egy grafikus felhasználókezelő és egyetlen bináris fájl, amely milliszekundumok alatt elindul.
Az LLDAP saját VPS-en történő üzemeltetése egyetlen hiteles forrást biztosít a felhasználói fiókokhoz minden olyan saját üzemeltetésű alkalmazásban, amely LDAP-ot használ. Ez magában foglalja a Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana és még sok más alkalmazást, az OpenLDAP működési terhe nélkül. A felhasználók egy helyen élnek, a jelszómódosítások mindenhol érvényesülnek, és a csoportok központilag szabályozzák a hozzáférést.
A LLDAP főbb funkciói
LDAP a többieknek
Szabványoknak megfelelő LDAP szerver ésszerű alapértelmezett beállításokkal, így az OpenLDAP-ot elváró alkalmazások egyszerűen működnek, a séma és ACL karbantartási terhek nélkül.
Web admin UI
Felhasználók, csoportok és tagságok kezelése grafikus felületen keresztül — ldif fájlok, parancssori ldapadd és sémaszerkesztés nélkül.
Egységes igazságforrás
Minden önállóan hosztolt alkalmazás egy felhasználói adatbázisból olvas, így a jelszóváltozások, a deaktiválások és a csoporttagsági frissítések egyszerre érvényesek mindenhol.
GraphQL admin API
Automatizálja a provisioningot és a csoportkezelést egy típusos GraphQL API-n keresztül a standard LDAP bind/search interfész mellett.
Jelszó-visszaállítási munkafolyamat
Beépített, e-mail alapú jelszó-visszaállítási folyamat a végfelhasználók számára, így az adminisztrátoroknak nem kell ügyfélszolgálatként működniük az elfelejtett jelszavak miatt.
Apró lábnyom
Egyetlen Rust bináris, SQLite perzisztenciával, minimális CPU-t és RAM-ot használ, helyet hagyva a VPS-en azoknak az alkalmazásoknak, amelyeknek valóban szükségük van rá.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LLDAP szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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