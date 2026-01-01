Telepítse a phpIPAM-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú IP-címkezelő eszköz az IPv4/IPv6 alhálózatok és hálózati erőforrások követésére és rendszerezésére.
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Erre jó a phpIPAM
A phpIPAM egy saját üzemeltetésű, web alapú IP-címkezelő (IPAM) alkalmazás. Ez strukturált módon teszi lehetővé a hálózati rendszergazdák számára az IPv4 és IPv6 címtartományok nyomon követését és rendszerezését.
Ahelyett, hogy táblázatokat vezetnének, vagy saját fejlesztésű hálózati felügyeleti szoftverekre támaszkodnának, a phpIPAM adatbázis-alapú felületet kínál. Ez segíti az alhálózatok tervezését, az IP-címek kiosztásának nyomon követését, a VLAN-kezelést és az automatizált hálózatfelderítést.
A phpIPAM saját infrastruktúrán való futtatása azt jelenti, hogy az IP-cím adatai az Ön által ellenőrzött szervereken maradnak. Ide tartoznak az alhálózatok, a VLAN-hozzárendelések, a NAT-leképezések és az eszközrekordok. Nincs felhőfüggőség vagy licencköltség. A beépített hálózati szkenner konfigurálható ütemezés szerint pingeli a gazdagépeket. Ez biztosítja az IP-állapot naprakészen tartását. A REST API lehetővé teszi az IP-kezelés integrálását a kiépítési folyamatokba és az automatizálási munkafolyamatokba.
A phpIPAM főbb funkciói
Alhálózat vizualizáció
Grafikusan megtekintheti az IPv4 és IPv6 címtartományt, a szabad terület követésével és az alhálózati hierarchia egy pillantással áttekinthető megjelenítésével.
Automatizált hálózati szkennelés
Beépített hálózatfelderítés pingeli a gazdagépeket konfigurálható ütemezés szerint és automatikusan frissíti az IP állapotot kézi beavatkozás nélkül.
VLAN és VRF kezelés
Nyomon követheti a VLAN-okat és VRF-eket az IP-címek mellett, hogy teljes képet kapjon a hálózati szegmentálásáról.
REST API hozzáférés
Programozott IP-címkezelés REST API-n keresztül lehetővé teszi a phpIPAM integrálását kiépítési munkafolyamatokba és az infrastruktúra automatizálásba.
PowerDNS integráció
Szinkronizálja az állomásnév és IP-rekordokat közvetlenül a PowerDNS-szel, hogy a DNS és IPAM adatok konzisztensek maradjanak kézi frissítések nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a phpIPAM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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