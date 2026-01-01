A phpIPAM egy saját üzemeltetésű, web alapú IP-címkezelő (IPAM) alkalmazás. Ez strukturált módon teszi lehetővé a hálózati rendszergazdák számára az IPv4 és IPv6 címtartományok nyomon követését és rendszerezését.

Ahelyett, hogy táblázatokat vezetnének, vagy saját fejlesztésű hálózati felügyeleti szoftverekre támaszkodnának, a phpIPAM adatbázis-alapú felületet kínál. Ez segíti az alhálózatok tervezését, az IP-címek kiosztásának nyomon követését, a VLAN-kezelést és az automatizált hálózatfelderítést.

A phpIPAM saját infrastruktúrán való futtatása azt jelenti, hogy az IP-cím adatai az Ön által ellenőrzött szervereken maradnak. Ide tartoznak az alhálózatok, a VLAN-hozzárendelések, a NAT-leképezések és az eszközrekordok. Nincs felhőfüggőség vagy licencköltség. A beépített hálózati szkenner konfigurálható ütemezés szerint pingeli a gazdagépeket. Ez biztosítja az IP-állapot naprakészen tartását. A REST API lehetővé teszi az IP-kezelés integrálását a kiépítési folyamatokba és az automatizálási munkafolyamatokba.