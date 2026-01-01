A Chartbrew egy nyílt forráskódú analitikai és jelentéskészítő platform, amely csapatoknak készült. Ez lehetővé teszi számukra, hogy több forrásból származó adatokat egyetlen élő irányítópulton egyesítsenek. Közvetlenül csatlakozik REST API-khoz, PostgreSQL-hez, MySQL-hez, MongoDB-hez, Firestore-hoz, Google Analytics-hez és számos SaaS eszközhöz. Ezután olyan diagramokat jelenít meg, amelyek ütemezetten frissülnek, harmadik féltől származó ETL szolgáltatások nélkül.

A Chartbrew saját VPS-en történő üzemeltetése az API kulcsokat, lekérdezési eredményeket és ügyféladatokat a saját környezetében tartja. Ez megszünteti a megosztott irányítópultok ülésenkénti árképzését. Teljes ellenőrzést biztosít a jelentések ütemezése, beágyazása és ügyfelekkel vagy érdekelt felekkel való megosztása felett.