Telepítse a Chartbrew-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú jelentéskészítő platform, amely API-kat, SQL és NoSQL adatokat alakít át élő irányítópultokká egy AI asszisztens segítségével.
Válasszon VPS csomagot a Chartbrew szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Chartbrew
A Chartbrew egy nyílt forráskódú analitikai és jelentéskészítő platform, amely csapatoknak készült. Ez lehetővé teszi számukra, hogy több forrásból származó adatokat egyetlen élő irányítópulton egyesítsenek. Közvetlenül csatlakozik REST API-khoz, PostgreSQL-hez, MySQL-hez, MongoDB-hez, Firestore-hoz, Google Analytics-hez és számos SaaS eszközhöz. Ezután olyan diagramokat jelenít meg, amelyek ütemezetten frissülnek, harmadik féltől származó ETL szolgáltatások nélkül.
A Chartbrew saját VPS-en történő üzemeltetése az API kulcsokat, lekérdezési eredményeket és ügyféladatokat a saját környezetében tartja. Ez megszünteti a megosztott irányítópultok ülésenkénti árképzését. Teljes ellenőrzést biztosít a jelentések ütemezése, beágyazása és ügyfelekkel vagy érdekelt felekkel való megosztása felett.
A Chartbrew főbb funkciói
Többforrású csatlakozók
Adatok lekérése REST API-kból, PostgreSQL-ből, MySQL-ből, MongoDB-ből, Firestore-ból és népszerű SaaS eszközökből egyetlen irányítópult nézetbe.
AI grafikon asszisztens
Írja le a kívánt diagramot közérthető angol nyelven, és a beépített AI generálja Önnek a lekérdezést és a vizualizációt.
Ütemezett jelentések
Adatkészletek frissítése cron ütemezés alapján és pillanatfelvételek küldése e-mailben vagy Slacken, így az érdekelt felek friss adatokat kapnak bejelentkezés nélkül.
Beágyazható műszerfalak
Megoszthatja az írásvédett nyilvános linkeket, vagy közvetlenül beágyazhatja a diagramokat ügyfélportálokba, intranetekbe és külső alkalmazásokba iframe-ek segítségével.
Csapatmunka
Hívjon meg csapattagokat szerepkör-alapú engedélyekkel, hogy együtt építsenek, véleményezzenek és kommenteljenek irányítópultokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Chartbrew szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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