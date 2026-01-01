Telepítse az slskd-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, webalapú kliens a Soulseek pont-pont közötti zene- és fájlmegosztó hálózathoz.
Válasszon VPS csomagot a slskd szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a slskd
Az slskd egy modern, nyílt forráskódú kliens a Soulseek peer-to-peer hálózathoz, amely teljes egészében egy reszponzív webes felületen keresztül érhető el. Felváltja a régi asztali Soulseek klienseket egy saját üzemeltetésű szerverrel, amelyet bármely böngészőből elérhet. Ezzel zenéket, veszteségmentes fájlokat és egyéb tartalmakat kereshet és tölthet le. Ezeket Soulseek felhasználók milliói osztják meg éjjel-nappal – még akkor is, ha az asztali számítógépe ki van kapcsolva.
Az slskd VPS-en történő saját üzemeltetése azt jelenti, hogy a letöltések folyamatosan futnak a háttérben anélkül, hogy lekötne egy helyi gépet. Minden beállítás kezelhető a beépített webes UI-n vagy egy távoli YAML konfigurációs fájlon keresztül. Ezáltal teljes ellenőrzést kap a megosztott könyvtárak, letöltési sorok, átviteli korlátok és felhasználói engedélyek felett.
A slskd főbb funkciói
Webes felület
Kezelje a kereséseket, letöltéseket és átviteleket bármely böngészőből, asztali kliens telepítése nélkül.
Folyamatos háttérletöltések
Állandó szerverként fut, így a sorban álló letöltések akkor is befejeződnek, ha a helyi gépe ki van kapcsolva.
Távoli konfiguráció
Módosítsa az összes beállítást élőben a webes felhasználói felületen keresztül vagy egy YAML konfigurációs fájl távoli szerkesztésével, újraindítás nélkül.
Átregisztrálási sorkezelés
Figyelje a feltöltési és letöltési sorokat, állítson be sebességkorlátokat, és rangsorolja az átviteleket egyetlen irányítópultról.
Felhasználó és megosztási vezérlők
Határozza meg, mely könyvtárakat ossza meg, állítson be felhasználónkénti jogosultságokat, és kezelje, hogy ki böngészheti vagy töltheti le a fájljait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a slskd szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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