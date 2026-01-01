Az slskd egy modern, nyílt forráskódú kliens a Soulseek peer-to-peer hálózathoz, amely teljes egészében egy reszponzív webes felületen keresztül érhető el. Felváltja a régi asztali Soulseek klienseket egy saját üzemeltetésű szerverrel, amelyet bármely böngészőből elérhet. Ezzel zenéket, veszteségmentes fájlokat és egyéb tartalmakat kereshet és tölthet le. Ezeket Soulseek felhasználók milliói osztják meg éjjel-nappal – még akkor is, ha az asztali számítógépe ki van kapcsolva.

Az slskd VPS-en történő saját üzemeltetése azt jelenti, hogy a letöltések folyamatosan futnak a háttérben anélkül, hogy lekötne egy helyi gépet. Minden beállítás kezelhető a beépített webes UI-n vagy egy távoli YAML konfigurációs fájlon keresztül. Ezáltal teljes ellenőrzést kap a megosztott könyvtárak, letöltési sorok, átviteli korlátok és felhasználói engedélyek felett.