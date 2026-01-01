A BugSink egy saját üzemeltetésű hibakövető platform, amely valós időben rögzíti, csoportosítja és megjeleníti az alkalmazáskivételeket a szolgáltatásai között. Django és Python alapokon fejlesztve, a platform biztosítja a veremkövetéseket, hibakontextust és deduplikációt. Ezek segítik a fejlesztőcsapatokat a problémák gyors diagnosztizálásában és megoldásában. Mindez úgy történik, hogy nem küld érzékeny hibakeresési információkat külső szolgáltatóknak.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés megszünteti a hibamennyiség alapú árazást. Eltávolítja az adatok tárolásával kapcsolatos aggályokat a szabályozott iparágakban. Továbbá lehetővé teszi a hibakövetés közvetlen integrálását a meglévő infrastruktúrájával. Ez a telepítés a BugSink-et MySQL-lel párosítja a tartós hibatárolás érdekében, és automatikusan létrehoz egy admin felhasználót az első indításkor.