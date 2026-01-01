Telepítse a BugSink-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű hibakövető platform az alkalmazáskivételek figyelésére, teljes körű ellenőrzéssel az érzékeny hibakeresési adatok felett.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a BugSink
A BugSink egy saját üzemeltetésű hibakövető platform, amely valós időben rögzíti, csoportosítja és megjeleníti az alkalmazáskivételeket a szolgáltatásai között. Django és Python alapokon fejlesztve, a platform biztosítja a veremkövetéseket, hibakontextust és deduplikációt. Ezek segítik a fejlesztőcsapatokat a problémák gyors diagnosztizálásában és megoldásában. Mindez úgy történik, hogy nem küld érzékeny hibakeresési információkat külső szolgáltatóknak.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés megszünteti a hibamennyiség alapú árazást. Eltávolítja az adatok tárolásával kapcsolatos aggályokat a szabályozott iparágakban. Továbbá lehetővé teszi a hibakövetés közvetlen integrálását a meglévő infrastruktúrájával. Ez a telepítés a BugSink-et MySQL-lel párosítja a tartós hibatárolás érdekében, és automatikusan létrehoz egy admin felhasználót az első indításkor.
A BugSink főbb funkciói
Automatikus hibacsoportosítás
Deduplikálja és csoportosítja a hasonló kivételeket, hogy a csapat egyetlen kezelhető problémát lásson, ne pedig több ezer azonos riasztás árassza el a műszerfalat.
Részletes stack trace-ek
Rögzíti a teljes stack trace-eket forráskontextussal és változóállapottal minden hiba esetén, így a fejlesztők mindent megkapnak a hibák reprodukálásához és javításához.
Többnyelvű SDK támogatás
Integrálódik népszerű SDK-kkal, számos programozási nyelvvel és keretrendszerrel, így az összes szolgáltatásából származó hibákat egy helyre terelheti.
Valós idejű értesítések
A riasztások azonnal aktiválódnak, amint új hibatípusokat észlelnek, lehetővé téve a csapatoknak, hogy reagáljanak, mielőtt a problémák súlyosbodnának és több felhasználót érintenének.
Teljes adatszuverenitás
Minden hibaadat, veremkövetés és felhasználói kontextus az Ön VPS-én marad, eleget téve a megfelelőségi követelményeknek, és megakadályozva, hogy érzékeny információk elhagyják az infrastruktúráját.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BugSink szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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