Telepítse a HedgeDocot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, valós idejű, együttműködési Markdown szerkesztő csapatok számára dokumentumok közös írására, áttekintésére és megosztására.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HedgeDoc
A HedgeDoc egy nyílt forráskódú, együttműködésen alapuló Markdown szerkesztő, ahol többen is írhatnak és szerkeszthetnek egyszerre ugyanazon a dokumentumon, élő kurzorkövetéssel és azonnali szinkronizálással. Az alapvető Markdownon túlmenően támogatja a beágyazott diagramokat a Mermaid és PlantUML segítségével, valamint a matematikai képleteket a KaTeX-en keresztül. Ezenkívül szintaxiskiemelt kódblokkokat kínál több mint 100 nyelvhez, és egy prezentációs módot, amely bármely jegyzetet diavetítéssé alakít.
A HedgeDoc saját VPS-en való üzemeltetése az érzékeny dokumentációkat, belső építészeti döntéseket és saját jegyzeteket a saját infrastruktúráján belül tartja. Nincs felhasználónkénti díj, és nincs harmadik fél általi adathozzáférés. Teljes ellenőrzést biztosít az autentikációs módszerek felett, beleértve az LDAP-ot, OAuth-ot és SAML-t is vállalati környezetekben.
A HedgeDoc főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több szerző szerkeszti ugyanazt a dokumentumot egyszerre, élő kurzorpozíciókkal és azonnali frissítésekkel, szinkronban tartva a távoli csapatokat összevonási konfliktusok nélkül.
Diagramok és Matematika
Mermaid, Graphviz és PlantUML diagramokat, valamint KaTeX matematikai kifejezéseket közvetlenül Markdownba beágyazva a HedgeDoc ideális műszaki és tudományos dokumentációkhoz.
Prezentációs mód
Bármely Markdown dokumentumot prezentációvá alakíthat egyetlen kattintással, így nincs szükség külön prezentációs szoftverre a belső előadásokhoz és bemutatókhoz.
Rugalmas engedélyek
A dokumentumokat beállíthatja nyilvánosra, védettre vagy privátra. Szabályozza, hogy ki tekintheti meg, kommentálhatja vagy szerkesztheti azokat – a nyílt közösségi wikiktől a bizalmas belső specifikációkig.
Vállalati hitelesítési támogatás
Integrálja az LDAP-pal, OAuth szolgáltatókkal, SAML-lel és helyi fiókokkal, hogy a csapatok bejelentkezhessenek meglévő vállalati hitelesítő adatokkal anélkül, hogy külön jelszavakat kellene kezelniük.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HedgeDoc szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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