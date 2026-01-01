A HedgeDoc egy nyílt forráskódú, együttműködésen alapuló Markdown szerkesztő, ahol többen is írhatnak és szerkeszthetnek egyszerre ugyanazon a dokumentumon, élő kurzorkövetéssel és azonnali szinkronizálással. Az alapvető Markdownon túlmenően támogatja a beágyazott diagramokat a Mermaid és PlantUML segítségével, valamint a matematikai képleteket a KaTeX-en keresztül. Ezenkívül szintaxiskiemelt kódblokkokat kínál több mint 100 nyelvhez, és egy prezentációs módot, amely bármely jegyzetet diavetítéssé alakít.

A HedgeDoc saját VPS-en való üzemeltetése az érzékeny dokumentációkat, belső építészeti döntéseket és saját jegyzeteket a saját infrastruktúráján belül tartja. Nincs felhasználónkénti díj, és nincs harmadik fél általi adathozzáférés. Teljes ellenőrzést biztosít az autentikációs módszerek felett, beleértve az LDAP-ot, OAuth-ot és SAML-t is vállalati környezetekben.