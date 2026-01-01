Telepítse a Photoview-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett fotógaléria, amely tükrözi a fájlrendszer struktúráját és soha nem módosítja az eredeti fájljait.
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Erre jó a Photoview
A Photoview egy gyors, saját üzemeltetésű fotógaléria, mely fényképészek és családok számára készült, akik saját infrastruktúrán tárolnák emlékeiket. Közvetlenül a meglévő könyvtárstruktúrából olvas be — importálási folyamat és fájlrendezés nélkül — és automatikusan generál miniatűröket és előnézeteket a saját szerverén.
A felhőalapú fotószolgáltatásokkal ellentétben a Photoview érintetlenül és privátan tartja az eredeti fájlokat. A RAW fájlok, az EXIF metaadatok, a GPS koordináták és az arcfelismerés mind működnek anélkül, hogy egyetlen fotót is elküldenének egy harmadik fél szolgáltatásának. Minden felhasználó saját könyvtárútvonalat kap, így alkalmas háztartások vagy egy szervert megosztó kis csapatok számára.
A Photoview főbb funkciói
Fájlrendszer-tükrözött albumok
A meglévő könyvtárstruktúrája automatikusan az albumstruktúrájává válik — nincs importálás, nincs átszervezés, nincs kötöttség.
RAW fájltámogatás
Natívan böngészi és előnézetet biztosít a RAW kamera formátumokhoz a Darktable-ön keresztül, így a fotósok átalakítás nélkül láthatják teljes könyvtárukat.
Arcfelismerés
Automatikusan felismeri és csoportosítja ugyanazon személy fotóit, megkönnyítve ezzel egy adott személy összes fényképének megtalálását több ezer kép között.
EXIF és GPS metaadatok
Megjeleníti a kamera beállításait, az objektív adatait és a helyadatokat minden egyes fényképhez, egy opcionális, Mapbox által működtetett térképnézettel.
Biztonságos megosztás
Nyilvános megosztási linkeket generálhat egyedi fotókhoz vagy teljes albumokhoz, opcionális jelszavas védelemmel az ellenőrzött külső hozzáféréshez.
Többfelhasználós könyvtárak
Minden felhasználói fiók saját könyvtárútvonalhoz van rendelve a szerveren, így a családtagok vagy munkatársak külön könyvtárakban maradnak egyetlen példányon belül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Photoview szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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