A Photoview egy gyors, saját üzemeltetésű fotógaléria, mely fényképészek és családok számára készült, akik saját infrastruktúrán tárolnák emlékeiket. Közvetlenül a meglévő könyvtárstruktúrából olvas be — importálási folyamat és fájlrendezés nélkül — és automatikusan generál miniatűröket és előnézeteket a saját szerverén.

A felhőalapú fotószolgáltatásokkal ellentétben a Photoview érintetlenül és privátan tartja az eredeti fájlokat. A RAW fájlok, az EXIF metaadatok, a GPS koordináták és az arcfelismerés mind működnek anélkül, hogy egyetlen fotót is elküldenének egy harmadik fél szolgáltatásának. Minden felhasználó saját könyvtárútvonalat kap, így alkalmas háztartások vagy egy szervert megosztó kis csapatok számára.